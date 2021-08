Brandenburg: Eltern und Lehrergewerkschaft gegen Impfungen an Schulen

Potsdam

Künftig könnten 12 bis 17-Jährige in den Schulen in Brandenburg geimpft werden. Möglich mache das der Einsatz von Impfbussen oder mobilen Impfteams, hieß es auf MAZ-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. Dabei liege die Umsetzung der Angebote bei den Kommunen und Landkreisen, betonte ein Sprecher des Ministeriums. „Ob und an welchen Schulen es diese Angebote geben wird, darüber müssen letztlich die Kommunen entscheiden.“ Kritik an den Plänen des Gesundheitsministeriums die Schulen in die Impfungen von Kindern und Jugendlichen einzubinden, kommt von Elternvertretern und der Lehrergewerkschaft GEW.

„Impfungen sind nicht Aufgabe von Schule“

„Die Impfungen sind nicht Aufgabe von Schule“, sagte René Mertens, Vorsitzender des Landeselternrates, der MAZ. Zwar sei es zu begrüßen, dass es nun auch Impfangebote für Kinder und Jugendliche gebe, „aber Schule ist nicht der richtige Ort dafür.“ Sollte es zu einem Einsatz von Impfbussen kommen, sei zu befürchten, dass Kinder und Eltern nicht genügend über die Risiken einer Impfung aufgeklärt werden würden. „Dafür braucht es ein Gespräch mit einem Arzt.“ Eine weitere Schwierigkeit sei die Umsetzung der Impfungen an den Schulen, sagte Mertens. So sei völlig unklar, wer den Ablauf der Impfungen organisieren solle. „Die Lehrkräfte sind dafür nicht zuständig.“ Alternativ zu einem Einsatz von Impfbussen plädierte Mertens für die Ausweitung von alternativen Impfangeboten in Impfzentren oder Kinderarztpraxen.

Hintergrund der Debatte um die Impfungen an Schulen ist die aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Am Montag hatte Stiko die Empfehlung für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17-Jahren herausgegeben. Bereits vor der aktualisierten Empfehlung der Stiko hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vorige Woche angekündigt, mobile Impfteams an Oberstufenzentren (OSZ) schicken zu wollen.

Verunsicherung bei Eltern ist groß

Er begrüße die aktualisierte Empfehlung der Stiko, sagte Günther Fuchs, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg. „Die Impfungen können Schule sicherer machen.“ Aber die Verunsicherung der Eltern sei groß. Schule sei daher nicht der richtige Ort für Impfungen, betonte Fuchs. Es brauche Aufklärungsgespräche mit Ärzten, diese könnten aber nicht in den Schulen stattfinden. „Wir können in den Schulen beraten, aber die Entscheidung liegt am Ende bei den Erziehungsberechtigten.“

Kritik an den Ankündigungen des Gesundheitsministeriums kommen auch vom Landkreistag Brandenburg. Es liege nicht in der Verantwortlichkeit von Landkreisen und Kommunen strukturelle Entscheidungen zum Impfen zu treffen, sagte Jutta Schlüter, stellvertretende Geschäftsführerin des Landkreistag Brandenburg, auf MAZ-Anfrage. Die Verantwortung liege bei den Ministerien, „die müssen sich abstimmen.“ Erst im Weiteren könne man mit Schulen und Kommunen über den Einsatz von Impfbussen sprechen, sagte Schlüter.

Linke fordert Einsatz von Impfbussen

Zustimmung zu den Plänen des Gesundheitsministeriums kommt dagegen von Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender der Linken. So forderte er die Landesregierung auf, nun mobile Impfteams an die Schulen zu schicken. „Die Kommunen warten nur darauf“, meinte er. Um einen raschen Impfschutz zu erreichen, dürfe man die Schüler nicht nur an die Hausärzte verweisen. Bereits am Montag hatte Walter sich für den Einsatz von Impfbussen ausgesprochen und flächendeckende Impfungen für Kinder ab 12 Jahren gefordert.

Uneinigkeit über die weiteren Pläne für die Schulen herrscht auch in der Kenia-Koalition. Angesichts der Aussicht, das künftig mehr Schülerinnen und Schüler über einen Impfschutz verfügen könnten, hatte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Jan Redmann, sich am Dienstag für das Ende der Maskenpflicht ab Herbst ausgesprochen. „Impfangebote für ältere Schüler gibt es jetzt im ganzen Land - jeder kann zu den Hausärzten gehen“, sagte Redmann.

Streit um Maskenpflicht

Dagegen erklärte Grünen-Fraktionschefin Petra Budke, die Schüler seien in besonderem Maße von Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus betroffen. „Deshalb halten wir eine Diskussion über die Aufhebung der Maskenpflicht in den Schulen für zu früh.“ SPD-Fraktionschef Erik Stohn verwies lediglich darauf, dass die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen zunächst nur bis Ende des Monats gelte.

Nach der bis zum 28. August gültigen Umgangsverordnung des Landes besteht die Maskenpflicht in Grundschulen als Schutzmaßnahme wegen der Urlaubsrückkehrer nur in den ersten beiden Wochen nach den Ferien, also nur bis Ende dieser Woche. Für die weiterführenden Schulen gilt sie weiter.

Von Gesa Steeger