Potsdam

Brandenburgs Krankenhäuser stellen sich auf die Untersuchung von ukrainischen Flüchtlingen ein. Das Gesundheitsministerium und die Landeskrankenhausgesellschaft schlossen einen Rahmenvertrag zur Finanzierung der Untersuchungen. Landesweit wollen sich mindestens 28 Krankenhäuser beteiligen, hieß es.

Es geht dabei um medizinische Erstuntersuchungen, bei denen auch der Impfstatus abgefragt werden soll. Besonders bei Kindern und Jugendlichen müsse der Impfstatus überprüft werden. Bei Bedarf werde eine Masernimpfung angeboten. Hintergrund: Wer in Deutschland eine Kita oder Schule besuchen will, muss eine Masernimpfung nachweisen können.

Erstuntersuchung auch auf Tuberkulose

Für Flüchtlinge in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung ist eine medizinische Erstuntersuchung verpflichtend. Aus der Ukraine sind aber zahlreiche Menschen geflohen, die privat untergekommen sind, bei Freunden, Verwandten oder bei Gastfamilien. Sie müssen sich nicht untersuchen lassen, sollen nun aber über die Vereinbarung ein wohnortnahes Angebot erhalten. Es gehe darum, eine mögliche Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie Polio oder Tuberkulose zu verhindern.

Zur Erstuntersuchung gehört auch das Röntgen der Atemorgane. Die Ukraine habe eine der höchsten TBC-Inzidenzen Europas und sei unter den zehn Ländern weltweit, in denen die meisten multi-resistenten Tuberkulose-Fälle bekannt seien.

Kein Röntgen von Schwangeren und Kindern

Bei Kindern unter 16 Jahren sowie bei Schwangeren werde von einer Röntgenuntersuchung abgesehen. Darüber hinaus werde der allgemeine Impfstatus abgefragt. Bei Bedarf sollen fehlende Schutzimpfungen, zum Beispiel gegen Corona oder Masern, angeboten werden.

„Wir wissen, dass die Impfquote gegen Sars-CoV-2 in der Ukraine gering ist und dass dort Tuberkulose-Fälle bekannt sind“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Dieses Infektionsrisiko müsse so weit wie möglich minimiert werden. Für die Krankenhäuser sei das eine Herausforderung, da sie derzeit wegen Personalausfällen am Limit sind. Auch niedergelassene Ärzte können eine Erstuntersuchung durchführen.

Diese Erstuntersuchungen sind nicht zu verwechseln mit den Schuleingangsuntersuchungen oder den Untersuchungen auf Kita-Tauglichkeit. Gesetzlich verpflichtend sei dafür nur der Nachweis eines Masernimpfschutzes.

Die verpflichtenden Schuleingangsuntersuchungen sind Sache der Gesundheitsämter. Kinder, die bereits in der Ukraine eingeschult wurden, brauchen in Brandenburg keine solche Untersuchung, sondern eine Schulquereinsteigeruntersuchung, die später nachgeholt werden kann.

Die Kita-Tauglichkeit wird von Kinderärzten überprüft. Kinder, die bereits in der Ukraine in einer Kita betreut wurden, brauchen in Brandenburg keine Untersuchung zur Kita-Tauglichkeit. Der Nachweis über einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern muss aber wie bei der Schule in jedem Fall vorliegen.

