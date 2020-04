Für mehr Nachwuchs: Feuerwehr als Schulfach

Brandenburg

Der Feuerwehr mangelt es an Nachwuchs. An drei Brandenburger Schulen wird dem nun entgegen gesteuert – mit Feuerwehrunterricht. Seit fünf Jahren gibt es ihn an einer Oberschule in Angermünde ( Uckermark). Seit Beginn dieses Schuljahres bieten auch zwei Schulen in Nauen und Klosterfelde das Wahlpflichtfach an, das wie jedes andere Fach benotet und auf dem Abschlusszeugnis stehen wird.

Nach dem Willen der Landesregierung soll das Modellprojekt auf weitere Schulen ausgeweitet werden. Wie das Bildungsministerium in Potsdam auf eine Anfrage von Uwe Adler aus der SPD-Landtagsfraktion mitteilte, plant es mit dem Innenressort eine Broschüre mit weiterführenden Informationen. Sie soll den Städten und Feuerwehren Vorschläge zum Handeln geben und Erfahrungsberichte beinhalten.

Projekt soll bekannter werden

„Mich hat vor allem interessiert, wie die Akzeptanz des Vorhabens ist, ob es die Bedarfe spiegeln soll oder nur ein Testballon ist“, so Uwe Adler gegenüber der MAZ. Seiner Meinung nach lässt das Land noch einen zu großen Gestaltungs- und Interpretationsspielraum. Man müsse das Projekt ein Stück weit vertiefen und mit Kampagnen bekannter machen, damit andere nachziehen, erläutert der SPD-Politiker.

Mit dem Feuerwehrunterricht werden Schüler in den neunten und zehnten Klassen Kenntnisse wie in der Ausbildung von Feuerwehrleuten vermittelt. Beendet wird der Unterricht mit einem Zertifikat, das der sogenannten Truppmannausbildung gleicht. Die Bewertung der einzelnen Leistungen in dem Wahlpflichtfach ist mit dem Landesfeuerwehrverband abgestimmt und laut Bildungsministerium sogar versetzungsrelevant.

Feuerwehrunterricht in Nauen

Mit dem von der Ehm-Welk-Oberschule in Angermünde erarbeiteten Lehrplan gibt es eine Grundlage für das Wahlpflichtfach. Nach Ansicht beider Ministerien sollten die Schulen nicht ausschließlich Angebote für den Unterricht planen. Möglich seien auch Arbeitsgemeinschaften, Projekte oder Angebote im Rahmen des Ganztagsbetriebes an Schulen. In Nauen soll das Modellprojekt zunächst zwei Jahre lang dauern.

Der Feuerwehrunterricht in Nauen wird 14 Schülern, ein Drittel davon sind Mädchen, angeboten. Zwei Stunden werden regelmäßig wöchentlich einmal für die Klassenstufe 9 sowie einmal für die spätere Klassenstufe 10 angeboten. 2020 gibt es demnach zwei Kurse. Den Unterricht gestalten drei hauptamtliche und drei ehrenamtliche Feuerwehrleute. Die Auswahl der theoretischen und praktischen Unterrichtsanteile trifft dabei die Fachkraft der Feuerwehr.

Weitere Schulen ziehen nach

Die Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt/Dosse will die allgemeine Feuerwehrausbildung ab dem kommenden Schuljahr als Wahlpflichtfach anbieten – gleichberechtigt neben Sport, Französisch und Informatik. Zugleich stellt das Projekt die Städte und Schulen vor große Herausforderungen. Es gilt den Versicherungsschutz sicherzustellen und alle Schüler mit der notwendigen Schutzkleidung auszurüsten.

Andererseits wären die Schüler nach der Ausbildung direkt einsatzbereit. In der Fläche ist es laut Uwe Adler generell schwierig Nachwuchs im Bereich der Feuerwehr zu generieren. „Ich finde es ganz spannend die Schüler schulisch da heranzuführen und ihnen die Feuerwehr so schmackhaft zu machen.“ Er hoffe, dass sich schon bald weitere Schulen daran beteiligen und das Modellprojekt auch vom Land gefördert wird.

Feuerwehr leistet wichtige Aufgabe

Der Präsident des Landesfeuerwehrverbands, Werner-Siegwart Schippel, lobt die Initiative. „Mehrere Schüler in Angermünde sind nach erfolgreicher Ausbildung bereits Mitglieder in den Jugendfeuerwehren geworden.“ Die Feuerwehr hoffe damit auch auf mehr Nachwuchs für ihre Einsatzabteilungen. Waren vor 15 Jahren noch mehr als 50.000 Menschen in den Freiwilligen Feuerwehren in der Mark engagiert, ist die Zahl auf unter 38.000 gesunken.

Aus Sicht von Uwe Adler leisten die Feuerwehren mehr als nur die Einsatzbereitschaft. „Sie leisten einen großen zivil-gesellschaftlichen Beitrag in der Gemeinschaft und tragen zum Zusammenhalt bei.“ Der Feuerwehrunterricht sei eine gute Chance, bevor man den Nachwuchs in Zwang packen müsse. Die Berufsfeuerwehren allein können aus Sicht von Uwe Adler keineswegs die Einsatzbereitschaft allein im Land Brandenburg sicherstellen.

