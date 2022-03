Potsdam

Der Krieg gegen die Ukraine und das Schicksal der fliehenden Familien erschüttert auch in Brandenburg viele Menschen. Sie wollen helfen. Doch wie stellen sie das am geschicktesten an? Jule-Sophie Hermann vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Märkisch-Oder-Havel-Spree gibt die klare Antwort: Geldspenden. „Die sind flexibel einsetzbar und bringen dort den größten Nutzen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Deswegen würde ich immer dazu raten.“

Von Sachspenden hingegen rät sie ab, insbesondere deshalb, weil das DRK diese nicht annehmen kann. „Im Überfluss sorgen die Sachspenden auch für noch mehr Arbeit.“

DRK sucht noch Helfer Das DRK sucht hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter für die Betreuung am Bahnhof Frankfurt (Oder). Interessenten senden bitte einen kurzen Lebenslauf und ihre möglichen Arbeitszeiten an andrea.leipner@drk-mohs.de oder an ehrenamt@drk-mohs.de. Das Bundesinnenministerium hat am 9. März eine Rechtsverordnung erlassen, nach der Ukraine-Flüchtlinge ohne Aufenthaltstitel einreisen können. Sie können dann nachträglich erforderliche Aufenthaltstitel einholen.Es besteht eine allgemeine Corona-Testpflicht vor der Einreise.

Neue Helfer beim DRK sehr willkommen

Was man auch nicht machen sollte: Auf eigene Faust loszufahren und Geflüchtete einsammeln. „Weil es ganz klare Abläufe für den Empfang und die Registrierung der Geflüchteten gibt. Man kann die Leute nicht einfach als Privatperson an irgendeiner Aufnahmeeinrichtung absetzen. Denn die stellen sich ja auf die Angaben der Behörden ein, wie viele Leute etwa kommen,“ sagt Hermann. Etwas anderes ist es, wenn man sich beim DRK als Helfer melden wollte. „Das ist mehr als willkommen. Sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich suchen wir gerade Leute.“

Von MAZonline, Rüdiger Braun