Potsdam

Blass ist sie und müde sieht sie aus, wie sie da sitzt, eine Zigarette zwischen den Fingern. Draußen tobt ein Schneesturm, während sie zu erzählen beginnt, von der Liebe zu einem Mann und der Angst, die sie an diesen Ort brachte.

Ein Ort, der geheim bleiben muss, genauso wie die meisten Angaben zu der rauchenden Frau, die an dieser Stelle Svenja Nowak genannt werden soll. Nur so viel kann gesagt werden: Nowak, die im Folgenden ihre Geschichte erzählen wird, ist jung, fast noch ein Mädchen. Ihr Lächeln ist ebenso blass wie sie.

Wochen ist es her, da ist sie geflüchtet, weg aus dem Plattenbau, weg von einem Mann, der damit droht, sie umzubringen. Schutz fand sie hier, an einem Ort, an dem sie nicht alleine ist, der Zuflucht bietet, in einem Frauenhaus, irgendwo in Brandenburg.

2020 gab es drei Femizide in Brandenburg

Frauen, die vor Männern flüchten, die von ihrem Ehemann oder ihrem Partner bedroht und geschlagen werden, sie sind keine Einzelfälle. Auch wenn es so scheint, weil die Gewalt an Frauen meist nur dann an die Öffentlichkeit gerät, wenn es zu spät ist. Wenn manche Medien von „Familiendrama“ sprechen oder einem „Ehestreit mit tödlichem Ausgang“, statt Worte zu benutzen, die angemessen sind: Mord beispielsweise oder Femizid, so bezeichnet man die Tötung von Frauen oder Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Von den zahlreichen Fällen, die nicht tödlich enden, hört man dagegen eher nichts.

Im Jahr 2019 wurden 141.792 gewalttätige Übergriffe in Partnerschaften registriert, deutschlandweit. Die meisten der Opfer waren weiblich. In Brandenburg sanken die Zahlen der Gewalttaten gegen Frauen zuletzt, doch seit die Pandemie grassiert, hat sich die Lage von vielen Frauen gewandelt, das zeigt ein Blick in die Polizeistatistik. Zwischen März und Juli 2020 registrierten die Behörden in Brandenburg 22 Prozent mehr Delikte häuslicher Gewalt als im Jahr zuvor.

2020 wurden in Brandenburg drei Frauen von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner ermordet. Vermutlich sind noch viel mehr Frauen von Gewalt betroffen, denn die Dunkelziffer ist hoch und nicht jede Frau meldet ihren Täter. Aus Scham, Angst, wegen der Kinder, der Meinung der Nachbarn, oder weil sie einfach keinen Ausweg sieht.

Denn Orte, die Sicherheit versprechen sind rar, gerade während der Pandemie. Deutschlandweit gibt es etwa 360 Frauenhäuser, und in vielen davon fehlt es an Plätzen. Das zeigt eine gemeinsame Recherche der MAZ in Kooperation mit dem Recherche-Netzwerk Correctiv.Lokal, für die bundesweit Frauenhäuser befragt wurden.

126 Zimmer fehlen in Brandenburgs Frauenhäusern

Die Daten zeigen: Auch in Brandenburg klaffen Lücken, nicht nur bei der Unterbringung von Frauen und Kindern in Frauenhäusern, auch bei der Beratung und der Finanzierung. 125 Zimmer für Frauen und Kinder in Not gibt es im Land Brandenburg, in 21 Schutzeinrichtungen.

Folgt man der Istanbul-Konvention, einer europaweiten Übereinkunft zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, die Deutschland 2018 ratifizierte und die auch für die Bundesländer gilt, fehlen 126 Zimmer im Land. Tatsächlich erfüllt Brandenburg die Vorgaben der Istanbul-Konvention nur zur Hälfte.

Außerdem fehlen etwa 11 Beratungsstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt. Momentan gibt es landesweit überhaupt nur zwei Stellen, in Potsdam und Prenzlau (Uckermark), an die sich Frauen wenden können. Die Lücken im Sicherheitsnetz bekommen vor allem diejenigen zu spüren, die auf diese Sicherheit angewiesen sind. Sieben Frauen und acht Kinder leben in dem Haus, auf dessen Terrasse die rauchende Frau ihre Geschichte erzählt. Manche sind seit Monaten hier, andere erst seit ein paar Tagen.

Kindergeschrei dringt aus dem ersten Stock des Hauses. Hinein darf man nicht, die Mitarbeiterinnen wollen eine Ansteckung mit dem Virus vermeiden. Die Arbeitsbedingungen sind momentan eh schon schwierig, da soll nicht noch eine Quarantäne hinzukommen

Durch die Pandemie wird die Arbeit im Frauenhaus schwieriger

Seit die Pandemie die Menschen an ihre Wohnungen bindet, ist auch die Arbeit im Frauenhaus schwieriger geworden. „Wir bekommen mehr Anrufe als sonst“, sagt Marina Schulz, eine der beiden Mitarbeiterinnen des Hauses. „Den Frauen fehlen momentan die Möglichkeiten, sich der Gewalt zu entziehen.“ Schulz heißt eigentlich anders, aber um das Frauenhaus zu schützen, kann ihr echter Name nicht in der Zeitung stehen. Zu groß ist die Gefahr, dass sonst Exmänner, Ehemänner oder verlassene Partner, das Haus belagern. Es wäre nicht das erste Mal.

„Will ein Mann seine Frau finden, dann tut er das auch“, sagt Marina Schulz und erzählt von Männern, die ihre Kinder nutzen, um die geflohene Frau zu finden, von Mobiltelefonen, die überwacht werden und Behörden, die bei Sorgerechtsverfahren die Adressen der Frauen preisgeben. In den Jahrzehnten, in denen Schulz im Frauenhaus arbeitet, hat sie viel gesehen, wenig schockiert sie noch. Nicht die blauen Flecken, mit denen manche Frauen übersät sind, nicht die nächtlichen Rettungsaktionen, in denen Frauen aus ihren Wohnungen geholt werden.

Nicht jede findet bei Schulz und ihrer Kollegin Platz, denn seit die Zahlen von häuslicher Gewalt steigen, und die Hygienemaßnahmen eine Überbelegung verbieten, müssen viele Frauenhäuser Aufnahmen ablehnen, auch das zeigt die Recherche von MAZ und Correctiv.Lokal. Auch Marina Schulz musste in den letzten Wochen Frauen an andere Häuser in Brandenburg verweisen.

2 Millionen Euro zahlt die Landesregierung für die Frauenhäuser

Die Finanzierung von Frauenhäusern ist in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Brandenburg tragen Land und Kommunen zum Erhalt der Frauenhäuser bei. Momentan sind das aus Landesmitteln rund zwei Millionen Euro. Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein gibt die Landesregierung rund sechs Millionen Euro aus, und das bei einer etwa gleichen Einwohnerzahl und mehr Plätzen in den Frauenhäusern.

Brandenburg gibt also nicht nur weniger aus, das Land lädt auch einen großen Teil der Kosten auf die Kommunen ab. Rund 40 Prozent der Gesamtkosten einer Einrichtung müssen die Kommunen übernehmen, allerdings auf freiwilliger Basis. Für die Frauenhäuser und von Gewalt betroffene Frauen bedeutet diese Finanzierungsstruktur vor allem eins: Unsicherheit.

Svenja Nowak hatte Glück, sie hat einen Platz gefunden, an dem sich erholen kann, an dem sie sicher ist. Ein Gefühl, dass sie nie wirklich kannte. Nowak hat viel erlebt in den letzten Jahren. Eine Kindheit in Heimen und Pflegefamilien. Immer wieder geriet sie an Männer, die ihr Liebe versprachen, Sicherheit, auch Schutz, die sie stattdessen schlugen, ausnutzten und zwangen Dinge zu tun, die sie nicht wollte. Spricht Nowak über ihr Leben, sagt sie oft „das war schwer“, zeigt ihr blasses Lächeln und drückt nervös ihre Kippe aus, bevor die sich die nächste anmacht.

Svenja Nowak wurde mit dem Tode bedroht

Hört man Nowak zu, dann bekommt man den Eindruck, dass diese junge Frau immer weiter durchs Raster fiel, bis sie irgendwann ganz unten war. Der es irgendwann normal erschien, dass Liebe und Gewalt zusammengehören, die sie sich an niemanden wenden konnte, als ihr Exfreund anfing ihre Leben zu kontrollieren und sie schließlich mit dem Tode bedrohte.

Die erste Zeit im Frauenhaus verließ Nowak das Gelände nur mit Perücke, seit ein paar Wochen geht sie wieder zur Schule. Gemeinsam mit Marina Schulz versucht sie nun an ihre Dokumente zu kommen, an ihre Sachen, die noch immer in der alten Wohnung liegen, aber für Svenja Nowak unerreichbar sind. „Nach Hause kann ich nicht mehr“, sagt Nowak.

Es ist ein Satz, der hängen bleibt, weil er zeigt, wie viel Zerstörung sich unter dem Deckmantel der Liebe verbirgt – und wie viel Ungerechtigkeit. Denn an der Liebe leiden die Frauen, nicht die Männer.

Diese Recherche ist Teil einer Kooperation der MAZ mit Correctiv.Lokal, einem Netzwerk für Lokaljournalismus, das datengetriebene und investigative Recherchen gemeinsam mit Lokalredaktionen umsetzt. Correctiv.Lokal ist Teil des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv, das sich durch Spenden von Bürgern und Stiftungen finanziert. Mehr unter correctiv.org/haeusliche-gewalt

Infos und Adressen zu Frauenhäusern und Beratungsstellen in Brandenburg unter folgendem Link: https://service.brandenburg.de/lis/detail.php/16061

Von Gesa Steeger