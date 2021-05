Potsdam

In Berlin sollen Badefans schon nächste Woche auf ihre Kosten kommen können, in Brandenburg müssen sie sich noch ein wenig gedulden. Brandenburg habe sich für ein Stufenmodell entschieden, wonach „vorsichtig, behutsam und kontrolliert“ geöffnet werden soll, sofern dies das Infektionsgeschehen vor Ort zulasse, sagte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft am Mittwoch.

Schwimmbäder sowie Spaß- und Freizeitbäder und Thermen müssten demnach noch für den Publikumsverkehr noch geschlossen bleiben.

Er gehe aber davon aus, dass sich das Kabinett nach Pfingsten erneut zusammensetzen wird, um über weitere Öffnungsschritte zu beraten. Man werde das weitere Infektionsgeschehen genau beobachten und auch das Pfingstwochenende auswerten, wann erstmals die Außengastronomie wieder öffnen darf, sagte Ranft. Die am Dienstag verabschiedete Verordnung läuft vorerst bis zum 9. Juni.

Hotel-Öffnung erst im Juni?

Dann werde auch darüber diskutiert, wann eine Hotel-Öffnung vorgenommen werden könne. Sie wurden bei der jüngsten Eindämmungsverordnung noch nicht berücksichtigt. Ab Freitag vor Pfingsten dürfen Campingplätze wieder öffnen sowie Ferienwohnungen an Gäste vermietet werden.

„Es geht dann um die Brücke zu den heiß ersehnten Sommerferien“, sagte Ranft. „Wenn die positive Entwicklung der Infektionen weiter trägt und wir weiter Impferfolge erzielen, erlaubt das ein kontrolliertes Öffnen.“

Ausschuss stimmt neuer Verordnung zu

Es sei denkbar, dass die immer umfangreicher werdende Eindämmungsverordnung dann entschlackt und wie im vergangenen Sommer zu einer „Umgangsverordnung“ umgestaltet werde, die also stärker das Zusammenleben mit dem Virus regele und nicht mehr so stark auf den Kampf gegen das Virus abziele.

Der Gesundheitsausschuss stimmte der veränderten Corona-Eindämmungsverordnung am Mittwoch mehrheitlich zu. Erste Öffnungen sind bereits seit Mittwoch, 12. Mai, in Kraft: Dann dürfen Campingplätze nach langer Zeit erstmals wieder Dauercamper beherbergen.

Berlin öffnet Bäder am 21. Mai

In Berlin könnte die Freibadsaison schon kurz vor Pfingsten starten. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bis dahin stabil unter 100 liege, sei die Öffnung der Strand- und Freibäder mit Hygieniekonzept für den 21. Mai, den Freitag vor Pfingsten, vorgesehen, hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag mitgeteilt.

Von Torsten Gellner