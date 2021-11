Brandenburg: Gastronomen beklagen hohe Verluste

Potsdam

Das Brandenburger Gastgewerbe hat in den vergangenen zwei Jahren massive Verluste eingefahren. So sanken die realen Umsätze im August 2021 im Vergleich zum August 2019 um 12,8 Prozent. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit.

Besonders betroffen von den Umsatzeinbußen war dabei die Gastronomie mit 16,7 Prozent, gefolgt von Hotels und Beherbergungseinrichtungen mit 6,8 Prozent. Die Zahl der im Gastgewerbe tätigen Personen sank um 17,9 Prozent. Der Umsatz für die ersten acht Monate des Jahres 2021 sank im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahre 2019 um 43 Prozent. Die Mitarbeiterzahl nahm um 24,6 Prozent ab.

Einbußen aufgrund der Pandemie

Olaf Schöpe, Präsident des Gaststättenverbandes Dehoga für Brandenburg, nannte den massiven Umsatzverlust wenig überraschend. „Aufgrund des Lockdowns hatten wir in diesem Jahr nur wenige Monate geöffnet.“ Umsatzreiche Ferienzeiten wie Ostern seien daher ausgefallen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern seien die Gastronomie- und Hotelbetriebe aber mit einem blauen Auge davon gekommen, betonte Schöpe. „Wir profitieren von Aktivtourismus und viel freier Fläche.“ Der Tourismus sei daher vergleichsweise schnell wieder angelaufen, sagte der Dehoga-Chef.

Auf die kommenden Monate blickt Schöpe angesichts der steigenden Inzidenzen und Fallzahlen mit Sorge. „Viele Betriebe und Gäste sind verunsichert.“ Das betreffe momentan vor allem das Weihnachtsgeschäft, das bisher eher ruhig anlaufe. „Die Buchungen für große Weihnachtsfeiern bleiben bisher aus.“ Bisher hätte eine Pleitewelle im Gastgewerbe abgewendet werden können, sagte Schöpe. „Die Unternehmen haben viel staatliche Unterstützung bekommen.“ Diese laufe allerdings am Jahresende aus. Es bleibe daher abzuwarten, wie sich die Lage zum Jahresbeginn entwickele.

Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel blieb konstant

Im Gegensatz zum Gastgewerbe blieb der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel auf Vorkrisenniveau. Der Einzelhandel ohne Nahrungsmittel nahm 16 Prozent mehr ein und die Zahl der Mitarbeiter stieg um 3,4 Prozent.

Von Januar bis August 2021 setzte der Einzelhandel in Brandenburg insgesamt 11,5 Prozent mehr um als im gleichen Zeitraum 2019, während die Sparte der Elektronik-, Heimwerker-, Möbelmärkte und ähnlichen Geschäfte Umsatzeinbrüche um 7,2 Prozent beklagte. Insgesamt betrachtet gab es im Einzelhandel einen Mitarbeiterzuwachs von 3,8 Prozent.

Von Gesa Steeger