Potsdam

Einwegbesteck und -geschirr aus Plastik, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff dürfen seit dem 3. Juli dieses Jahres innerhalb der EU nicht mehr produziert werden. Schluss ist auch mit To-go-Getränkebechern, Fast-Food-Verpackungen und Wegwerf-Essensbehältern aus Styropor. Der Handel darf jetzt lediglich noch die schon vorhandene Ware abkaufen und nutzen. Ist Brandenburg für diese Wende gewappnet?

Der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Olaf Schöpe, sieht die Branche im Land grundsätzlich auf einem guten Weg. „Es gibt ja gute Alternativen“, sagt er. In der Pandemie habe sich gezeigt, dass zwar Mehrweg für den Außer-Haus-Verkauf nicht durchweg funktioniere, aber es gebe ja nachwachsende Rohstoffe als Plastik-Ersatz.

Idee der Landeshauptstadt: Pfandleihbecher „PotsPresso“ für den Coffee-to-go. Quelle: Beate Waetzel

„Zum Beispiel gibt es Geschirr aus Bambus oder aus Getreidearten. Das lässt sich gut kompostieren.“ Schon 1995 seien solche Möglichkeiten auf der Bundesgartenschau in Cottbus präsentiert worden. Eine Erfolgsgeschichte sei auch das Pfandbechersystem „Potspresso“ in Potsdam. Der Coffee-to-go wird in vielen Einrichtungen der Landeshauptstadt nicht in Wegwerf-Bechern, sondern in Behältern aus nachwachsenden Rohstoffen serviert. Der Becher wird zurückgegeben – und der Nutzer bekommt seine zwei Euro Pfand zurück.

Gastronomen begrüßen den Plastikbann

Übergangsweise könnten Kunden in der Gastronomie künftig auch ihre eigenen Behältnisse mitbringen, findet Schöpe. Grundsätzlich sei die Idee, Plastik zu verbannen, richtig. „Ich bin für jede Initiative, die zur Rettung von Mutter Erde beiträgt“, sagt Schöpe. Auf dem Markt gäbe es schon viel mehr, als einem bewusst sei. „Es ist nur so, dass sich noch viele Kollegen hinter dem Preis verstecken.“ Diese sollten aber den Mut haben, zugunsten der Umwelt die höheren Kosten für nachhaltige Rohstoffe an die Kunden weiter zu geben.

Auch der stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günter Päts, glaubt nicht, dass das neue Verbot für den Handel zum Riesenproblem wird und zu Umsatzeinbußen führt: „Die Industrie wird sich etwas einfallen lassen – und der Handel wird die entsprechenden Produkte dann anbieten“, sagt Päts.

Einweggeschirr aus Holz sei zum Beispiel schon gang und gäbe, den gleichen Rohstoff könne man sich auch bei Wattestäbchen vorstellen. „Man könnte auch Trinkhalme aus recyclebarem Material oder aus Naturstoffen produzieren“, so Päts. Die Verordnung komme ja nicht völlig überraschend, insofern sei auch der Handel vorbereitet.

Studenten zahlen mehr für Einweg

Das Studentenwerk Potsdam wiederum ist optimistisch, was die Reaktion zumindest seiner Konsumenten angeht. „Seit Januar 2021 erheben wir einen Aufschlag von 30 Cent auf Einwegverpackungen für das Mittagessen to go“, erklärt Sprecherin Josephine Kujau. Das Essen in Mensa und Cafeterien war jedoch in den vergangenen Monaten von wechselnden Coronaregeln bestimmt.

Ab dem 26. April musste das Werk zum Beispiel wieder ausschließlich auf to go umstellen. „In den Zahlen aus diesen Wochen ist schon ein gewisser ,Lerneffekt’ erkennbar“, sagt Kujau. Am ersten Tag hätten noch 56 Prozent zur Einwegschale griffen, am letzten Tag des Nur-to-go-Geschäfts, nämlich am 21. Mai, waren es nur noch 29 Prozent.

„Insgesamt wählten in diesen vier Wochen durchschnittlich 46 Prozent die Einwegschale mit Aufpreis“, so Kujau. Im Betrieb derzeit, wo die Gäste wählen könnten zwischen dem Mittagessen vor Ort und dem zum Mitnehmen, liege der Anteil des Einweggeschirrs bei fünf Prozent. Die anderen 95 Prozent würden auf dem Porzellanteller oder in der eigens mitgebrachten Mehrwegschale serviert. Zukünftig wolle das Studentenwerk ein Mehrwegschalensystem mit Pfand initiieren.

Der größte Plastikberg ist aus Verpackungen

Vor zu großen Erwartungen warnt indirekt allerdings das Umweltministerium Brandenburgs. „Die größten Mengen an Kunststoffabfällen entstehen beim Endkunden“, teilt Sprecher Sebastian Arnold mit. Kunststoffberge kämen zusammen, wenn private Haushalte und Gewerbetreibende Verpackungen entsorgen. Trotzdem lobt die Landesregierung die EU-weiten Beschlüsse.

„Die Einwegkunststoffverbotsverordnung zielt weniger darauf ab, nennenswerte Mengen an Kunststoffabfällen einzusparen“, erläutert Arnold. Es würde ja vermutlich dann nur zu einer Verschiebung etwa hin zu mehr Papier und Papierverbundstoffen führen. Bei der Verordnung sollten vielmehr solche Produkte ausgeschaltet werden, die bei der Vermüllung von Umwelt, insbesondere der Meere entscheidend wären. Das treffe auf die von der Verordnung genannten Dinge zu. „Da Kunststoffe sich über mehrere 100 Jahre in der Umwelt halten, ist der Vorteil eines Verbots hier auch sehr nachvollziehbar“, so Arnold.

Optimal ist der eingeschlagene Weg nach Ansicht des vom Grünen-Politiker Axel Vogel geleiteten Umweltministeriums aber trotzdem nicht. Statt anderer Einweglösungen müsse der Mehrweg beschritten werden. Erst im vergangenen Jahr habe das Ministerium zum Beispiel einen Leitfaden zur Einführung von Mehrwegbecherpfandsystemen herausgegeben.

Was künftig nicht mehr sein sollte: Vermüllte Küste des Arabisches Meeres im indischen Mumbai. Quelle: Rafiq Maqbool

Ähnlich sieht es auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (Bund). „Ein effektiver Meeres- und Ressourcenschutz kann aber nur gelingen, wenn insgesamt weniger Einweg produziert wird und somit auch weniger Müll entsteht“, sagt deren Meeresmüll-Expertin Dorothea Seeger.

Auch aus Sicht des Bund muss es jetzt möglichst schnell verbindliche Vorgaben für umfassende Mehrwegkonzepte geben. „Einweg auf anderes Einweg umzulenken kann absolut nicht die Lösung sein“, betont die Bund-Expertin für Kreislaufwirtschaft, Janine Korduan. Was nütze es, die Meere zu schützen, wenn dann für immer mehr Papier noch mehr Monokulturen in Brasilien entstünden? Sowohl der Handel als auch die Industrie müssten daher verpflichtet werden, funktionierende Mehrweg-Infrastrukturen aufzubauen, so Korduan.

Von Rüdiger Braun