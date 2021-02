Potsdam

Seit gut einem halben Jahr steht die Corona-Warn-App der Bundesregierung zum Download bereit, jetzt resümiert das Potsdamer Gesundheitsamt: Der Nutzen der App halte sich „in Grenzen.“ Auf MAZ-Nachfrage erklärte Stadtsprecherin Juliane Güldner: „Da keine Anbindung der Gesundheitsämter an die App umgesetzt wurde und nicht alle Labore die App bedienen, ist der Nutzen nach Einschätzung des Potsdamer Gesundheitsamtes marginal.“

App stellt essentielle Infos nicht zur Verfügung

Wenn die App etwa eine rote Risiko-Warnung vermelde, stelle sie für die Ämter keine Informationen zu den vermeintlichen Kontakten zur Verfügung – Informationen, die für die dortigen Mitarbeiter jedoch essentiell wären. Zum jetzigen Procedere heißt es knapp: „Der Bürger bekommt einen PCR-Test, alles weitere wird dann manuell ermittelt.“ Ein weiteres Problem der App: Nicht alle Bürger teilen ihre Testergebnisse mit dem Programm, und weit weniger als ein Drittel der Deutschen hat sie überhaupt auf dem Handy.

Anzeige

In den vergangenen Wochen hat die Warn-App der Bundesregierung in sozialen Netzwerken für Diskussionsstoff gesorgt – eben weil es so ruhig um sie geworden ist. So hat etwa der ZDF-Moderator Jan Böhmermann auf Twitter verkündet, dass er kaum noch die App öffne. Dass sie kaum noch anschlägt liegt aber auch an einem Update, welches die App Risikobegegnungen neu bewerten lässt.

Von MAZonline