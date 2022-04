Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat dazu aufgefordert, Ansteckungen angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen weiterhin mit den bekannten Hygiene-Maßnahmen vorzubeugen: „Schützen Sie sich und Ihre Liebsten, in dem Sie Abstand halten, Hygiene beachten, in Innenräumen Maske tragen und regelmäßig lüften“, sagte sie am Sonntag in Potsdam.

„Besonders FFP2-Masken bieten einen sehr hohen Schutz und sollten deshalb auch weiterhin in bestimmten Situationen freiwillig getragen werden - vor allem in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind“, fügte sie hinzu.

Die neue SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Verordnung des Landes Brandenburg ist seit Sonntag (3. April) in Kraft. Aufgrund der Vorgaben des Bundesrechts sind damit auch in Brandenburg die meisten Corona-bedingten Einschränkungen wie die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel aufgehoben.

Nach den neuen Regeln könnten die Länder nur noch wenige Basisschutzmaßnahmen ohne Parlamentsbeschluss anordnen, hieß es. Dazu zählten die Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie im öffentlichen Personennahverkehr und die Testpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie in Schulen und Kitas.

Von MAZonline