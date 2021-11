Ministerin Nonnemacher: Bin für Maskenpflicht in Grundschulen

Die Ministerin sagte, sie habe im Kabinett dringend empfohlen, die Maskenpflicht an Grundschulen einzuführen. Damit konnte sie sich aber bislang gegen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) nicht durchsetzen. Man dürfe nicht nur das Infektionsgeschehen in Familien in Betracht ziehen, sondern auch die Gesundheit der Kinder. In Studien werde immer wieder auch das Long-Covid-Thema bei Kindern diskutiert. "Ich halte es für erforderlich, diesen Schritt zu gehen." Berlin habe die Maskenpflicht an Grundschulen auch wieder eingeführt.