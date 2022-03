Potsdam

In Brandenburg gilt mittlerweile seit fast zwei Jahren eine Maskenpflicht in Bus, Bahn und in Flugzeugen. Allerdings haben sich Bund und Länder auf massive Lockerungen geeinigt, die in Brandenburg am 3. April in Kraft treten werden. Darunter fällt etwa der Wegfall der Maskenpflicht in Schulen oder im Einzelhandel. Wie sieht es in Bus und Bahn aus – und wie an Bahnhöfen und Haltestellen?

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt auch über den 3. April hinaus bestehen. Alle Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Für Kinder bis 14 Jahren reicht eine medizinische Maske oder eine andere Mund-Nasen-Bedeckung, wenn professionelle Masken zu groß sind und nicht gut passen. Kinder bis zu sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

Ab 3. April: Keine Maskenpflicht mehr an Haltestellen, Bahnsteigen, Bahnhöfen und Flughäfen

An Bahnsteigen und Haltestellen ändert sich jedoch die Situation: Ab 3. April muss nach Paragraph 28b des Infektions-Schutzgesetzes (IfSG)und SARS-COV-2-Infektionsschutz-Basismaßnahmenverordnung des Landes Brandenburg an Bahnhöfen, Bahnsteigen und Haltestellen sowie Flughäfen selbst keine Maske mehr getragen werden. Bis einschließlich 2. April gilt an den genannten Stellen jedoch noch die Maskenpflicht.

Von MAZonline