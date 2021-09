Potsdam

In Brandenburg haben die Grünen bei der Wahl der Koalitionspartner auf Bundesebene einen klaren Favoriten: die rot-grün-gelbe Ampel. Der Fraktionschef im Landtag, Benjamin Raschke, sagte am Dienstag nach einer Sitzung der Fraktion im Landtag: „Wir ziehen die Ampel einem Jamaika-Bündnis vor.“ Das sei eine Tendenz aus Brandenburg, entscheidend seien aber die Gespräche der Grünen-Bundesspitze.

Als Grund, warum ein Jamaika-Bündnis von den Grünen eher nicht favorisiert werde, nannte Raschke die „schlechte Performance“ von Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet im Wahlkampf. Der Fraktionschef erinnerte in diesem Zusammenhang an das erklärte Wahlziel der Grünen, die Unionsparteien nach 16 Jahren in die Opposition zu schicken.

Grüne und FDP im Bund haben sich auf ein erstes Treffen in dieser Woche verständigt. FDP-Chef Christian Lindner hatte noch am Wahlabend vorgeschlagen, dass sich beide Parteien vorab zusammensetzen, um Schnittmengen auszuloten.

Kaum Jamaika-Anhänger bei den Grünen

Aus dem Landesverband der Grünen in Brandenburg hieß, dass eine Ampel unter Führung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz klar bevorzugt werde. Anhänger eines Jamaika-Bündnisses gebe es kaum. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, in einer Koalition mit SPD und FDP mehr grüne Inhalte durchsetzen zu können als in einem Bündnis mit der Union und den Liberalen, sagte eine führende Grünen-Politikerin. Auf Bundesebene gebe es eine größere Nähe zur SPD, das wiederum sei in Brandenburg in der Kenia-Koalition anders. Dort würden die Grünen oft mit der CDU enger und besser zusammenarbeiten als mit der SPD.

Generalsekretärin: Näher an konservativen Parteien

Die brandenburgische FDP will sich nicht festlegen, ob sie eine Ampel oder Jamaika favorisiert. Beide Möglichkeiten müssten jetzt in den Gesprächen auf Bundesebene ausgelotet werden, sagte FDP-Generalsekretärin Anja Schwinghoff. Ihre Partei stehe für „eine Politik der Mitte“. Sie sagte aber auch, dass die Themen der FDP näher an den konservativen Parteien seien. Zu den bevorstehenden Gesprächen mit den Grünen sagte die FDP-Generalsekretärin: „Klimaschutz ist ein wichtiges Ziel. Wir sagen aber: Innovation statt Verbote.“

Vize-Chefin der Jungen Liberalen ist weder von Scholz noch von Laschet begeistert

Die Bundesvizechefin der Jungen Liberalen, Laura Staudacher, hat nach eigener Aussage keine Präferenz, ob sie Scholz oder Laschet den Vorzug als Kanzler geben würde. „Sie begeistern mich beide nicht“, sagte Staudacher, die auch FDP-Vorsitzende in der Lausitz ist. SPD und CDU hätten genug Chancen gehabt, in Deutschland etwas zu verändern. „Mir fehlt die Hoffnung, dass sie es aus eigenem Antrieb jetzt schaffen.“ Deswegen sei nicht der Kanzler entscheidend, sondern in welcher Konstellation die FDP die meisten Inhalte durchsetzen könne.

Wichtig sei, dass man in einer Koalition den Partnern Projekte lässt, in denen sie erfolgreich sein könnten. „Das funktioniert in Nordrhein-Westfalen mit der CDU gut und in Rheinland-Pfalz in der Ampelkoalition.“

Laschet hofft noch auf den Einzug ins Kanzleramt

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hofft noch, mit einem Bündnis aus Grünen und FDP ins Kanzleramt einziehen zu können. Allerdings wächst der Widerstand gegen diese Strategie. Die Union war auf 24,1 Prozent abgerutscht, in Brandenburg auf 15,3 Prozent.

Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Jan Redmann, sagte am Dienstag: „Es gibt einen klaren Sieger dieser Wahl und das ist die SPD - sie liegt mehr als einen Prozentpunkt vor der Union.“ Die Union werde sich einer Regierungsbildung auf Bundesebene nicht verweigern, wenn sie gefragt würde. „Aber das ist etwas, was gegenwärtig, denke ich, nicht auf der Tagesordnung steht.“ Das Ergebnis sei für die ostdeutsche Union ein Desaster.

Linken-Fraktionschef will Neuausrichtung der Partei

Nach den herben Stimmenverlusten forderte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter eine inhaltliche Neuausrichtung seiner Partei. „Es reicht eben nicht mehr aus - und darauf haben wir uns alle viel zu lange verlassen - dass man irgendwie eine bessere SPD ist“, sagte Walter. „Wir haben in der Vergangenheit zu oft viel diskutiert und keine Entscheidungen getroffen, sondern sind nur zu Formelkompromissen gekommen.“ Personelle Konsequenzen lehnte er ab. Die Linke halbierte ihr Ergebnis auf 8,5 Prozent der Zweitstimmen.

Von Igor Göldner