Brandenburg: Harte Strafen für gefälschte Impfausweise

Potsdam

Das Brandenburger Innenministerium geht davon aus, dass künftig mehr gefälschte Impfausweise im Umlauf seien werden als bisher. „Wir registrieren deutlich mehr Feststellungen“, teilte Innenstaatssekretär Uwe Schüler am Mittwoch mit. Ein Großteil der Fälschungen werde dabei in Apotheken entdeckt. 

106 Fälle von gefälschten Impfausweisen

In Brandenburg laufen aktuell in 106 Fällen Ermittlungen in Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen. Laut der Polizei Brandenburg sind in diesem Jahr bereits „derartige Sachverhalte“ in einem unteren dreistelligen Bereich gemeldet worden. Die meisten Fälle wurden im September (33), Oktober (30) und November (17) registriert.

Bereits Anfang Oktober habe die Polizei ein Informationsblatt mit Hinweisen auf Fälschungen an Apotheken rausgegeben, man arbeite eng mit der Landesapothekerkammer Brandenburg zusammen, betonte Staatssekretär Schüler. So würden Apotheken Unregelmäßigkeiten prüfen und gegebenenfalls auch bei Ärzten Rückfragen.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) ergänzte, dass sich Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) bereits vor einigen Wochen an die Apotheken gewandt habe. Auch die Polizei habe Hinweise gegeben, worauf bei Prüfungen von Impfausweisen geachtet werden müssen. „Seither steigen die Fallzahlen massiv an“, betonte der Minister. Die Apotheken seien der Ort, an dem Fälscher versuchen würden, ihre falschen Dokumente mithilfe des digitalen Passes „sauber zu waschen“.

Impfausweise sind nicht sehr fälschungssicher

Dass Problem der Fälschungen lasse sich nicht „von heute auf morgen“ lösen, sagte Stübgen. „Vor zwei Jahren hat niemand daran gedacht, dass Leute irgendwann anfangen, Impfpässe zu fälschen.“ Daher seien die Ausweise auch nicht so fälschungssicher wie Pässe oder Führerscheine. Auch sei es nicht schwer, Fälschungen im Internet zu bestellen. „Unser Ziel ist es, diesen Markt auszutrocknen.“

Staatssekretär Schüler ergänzte, es sei wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes eine rechtliche Grundlage geschaffen habe, mit der Fälschungen von Impfpässen als Urkundenfälschung verfolgt und geahndet werden können. „Es handelt sich dabei nicht um Kavaliersdelikte.“ Dementsprechend sei auch das Strafmaß noch eimal geschärft worden, sagte Schüler. Bei Urkundenfälschung droht ein Strafmaß von bis zu 5 Jahren Haft.

Von Gesa Steeger