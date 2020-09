Potsdam

Der Hausärzteverband Brandenburg befürchtet für den Beginn der Erkältungs- und Grippesaison im Herbst einen Ansturm auf die Praxen. Vor allem Kinderärzte seien die Hauptleidtragenden. Über den Lockdown habe sich viel angespart, sagte die Verbandsvorsitzende Karin Harre. „Jetzt treffen die Kinder in den Schulen und Kitas wieder aufeinander. Da ist es ja nicht zu vermeiden, dass Keime ausgetauscht werden und die Kinder krank werden“, sagte die Ärztin. Im Verband überlege man deshalb, ob Kinder ab sechs Jahren auch zum Hausarzt gehen sollten, um die Kinderarztpraxen zu entlasten.

Kinderarztverband: Ausmaß noch schwer abzuschätzen

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Brandenburg, Detlef Reichel sieht im Herbst ebenfalls viel Arbeit auf die Praxen zukommen. „Wenn Covid-19 mit der saisonalen Erkältungswelle zusammentrifft, könnte es schwierig werden. Da müssen wir Lösungen finden“.

Anzeige

Lesen Sie auch: Mit Schnupfnase in Kita und Schule: Das müssen Eltern wissen

Weitere MAZ+ Artikel

Von dem Vorschlag, die Kinderarztpraxen zu entlasten, ist er allerdings überrascht. „Ich bin am Samstag bei den Hausärzten“, sagt Reichel. „Dann werde ich einmal nachfragen. Ich glaube aber, dass die Hausärzte auch viel zu tun haben werden“. Wie stark der Ansturm werde, sei aktuell noch schwer abzuschätzen.

Kinder werden häufiger zum Arzt geschickt

Schon jetzt aber sei zu bemerken, dass Erzieherinnen, Lehrkräfte und Eltern viele Kinder mit Erkältungssymptomen schneller als bislang zum Arzt schicken. „Das geschieht natürlich aus der Sorge heraus, ein Corona-Infektionsgeschehen möglicherweise zu übersehen“, sagt Reichel. In Brandenburg dürfen Kinder auch mit einem Schnupfen oder leichtem Husten ohne Fieber in Schulen und Kitas gehen. Hier ist kein Test auf das Coronavirus nötig, wie Bildungs- und Verbraucherschutzministerium Brandenburg in einem Informationsschreiben an Schulen und Kitas mitteilten.

Ohnehin Hochbetrieb in Praxen im Herbst

Auch der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte ( BVKJ) befürchtet einen Ansturm. Ohnehin sorgen im Herbst und Winter Infekte der Atemwege für Hochbetrieb in den Praxen. 70 Prozent der 32 Millionen Infektionen entfielen auf diese Zeit, sagte der BVKJ-Präsident, Thomas Fischbach in der vergangenen Woche mit Verweis auf Daten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung.

„Die Auswertung zeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen mehr als zwei von drei Infekten im Winter diagnostiziert werden“, so Fischbach. Acht bis zwölf Infektionen pro Jahr machen Säuglinge und Kleinkinder demnach im Durchschnitt durch. Dazu kämen in diesem Jahr nun die Arztbesuche infolge der Corona-Pandemie.

Lesen Sie auch: Hausärzte in Brandenburg stellen sich auf mehr Grippeimpfungen ein

Von ans/dpa