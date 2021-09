Potsdam

Der angekündigte Verdi-Warnstreik bei den Asklepios-Kliniken in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz (Dahme-Spreewald) beschäftigt am Mittwoch nun auch das Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel. Der viertägige Ausstand an den drei Brandenburger Standorten des Konzerns beginnt aber bereits am Dienstag mit Beginn der Frühschicht. An diesem Tag findet um 10 Uhr auch eine Streikkundgebung in Potsdam statt.

Die Leitung der psychiatrisch-neurologischen Fachkliniken will den Arbeitskampf auf dem Rechtsweg stoppen und argumentiert mit ungeklärten Notdiensten.

Verdi bietet Notdienst nur für die Akut-Stationen an

Für 22 von insgesamt 52 Stationen an hat die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben keinen Notdienst angeboten. Es handele sich „nicht um Akut-Stationen und nicht um Stationen mit hohem Pflegeaufwand“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer so Ralf Franke. Angesichts einer Ankündigungsfrist von 10 Tagen habe die Klinikleitung genügend Zeit gehabt, „sich auf die Streiksituation einzustellen und die Patienten bis dahin zu entlassen, zu beurlauben oder zu verlegen“.

Die Klinikleitung verlange, so stellt es Verdi dar, „für die Notdienste teilweise mehr Personal, als ohne Streik in den Schichten auf den Stationen beschäftigt“ würden. Zudem werde ein Notdienst für die Tageskliniken verlangt, obwohl diese Tageskliniken auch am Wochenende und an Feiertagen geschlossen blieben. Das lehnte die Tarifkommission der Gewerkschaft strikt ab. Bei den zurückliegenden acht Streiktagen hatte Verdi Notdienste für sämtliche Stationen sichergestellt

Verdi will Bezahlung wie im Öffentlichen Dienst durchsetzen

fordert Seit April führen Verdi und die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH Tarifverhandlungen für die 1450 Beschäftigten. In Hamburg bezahlt das Management den und 12.500 Asklepios-Beschäftigten Tariflohn nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Davon können die Beschäftigten in Brandenburg nur träumen.

Verdi-Verhandlungsführer Franke sprach von „Lohnraub“ und sagte, das Ost-West-Gefälle von bis zu 21 Prozent sei nicht akzeptabel. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienten mehr als 10.000 Euro/Jahr weniger als die Kollegen in Hamburg. Dabei würden Krankenhausleistungen bundesweit einheitlich bezahlt. „Es gibt also keine wirtschaftliche Rechtfertigung dafür, die Krankenhaus- und Psychiatriebeschäftigten in Ostdeutschland schlechter zu bezahlen als in Westdeutschland und ihnen den TVöD zu verweigern.“ In bislang fünf Verhandlungsrunden hätten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges ausreichendes Angebot vorgelegt.

Dagegen erklärte ein Sprecher von Asklepios, man in der vorigen Verhandlungsrunde je nach Berufsgruppe Gehaltssteigerungen von bis zu 16 Prozent angeboten. Damit befinde sich der Konzern auf der Höhe anderer Haustarifverträge von Kliniken in Brandenburg.

Von MAZonline/tk