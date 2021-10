Oranienburg/Brandenburg a. d. Havel

Wegen NS-Verbrechen muss sich ab dem 7. Oktober ein 100-jähriger früherer SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen in Brandenburg vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft Josef S. Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord in 3518 Fällen vor. Der Mann war laut Landgericht Neuruppin von Januar 1942 bis August 1944 und von Dezember 1944 bis Februar 1945 in Sachsenhausen im Einsatz.

Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, begrüßt das nun bevorstehende Gerichtsverfahren gegen den einstigen KZ-Wachmann. Deutschland sei es „den Opfern und ihren Nachkommen schuldig, alle Anstrengungen zu unternehmen, um diese Taten aufzuklären und die Tatbeteiligten zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Axel Drecoll in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Oranienburg: „Nicht zuletzt angesichts der jahrzehntelangen Versäumnisse der Justiz bei der Verfolgung von NS-Verbrechen.“

Richtungsweisendes Demjanjuk-Urteil im Jahr 2011

Dass die deutsche Rechtsprechung mit dem Demjanjuk-Urteil vor einigen Jahren vom Prinzip des individuellen Tatnachweises abgerückt sei und sich nun die letzten lebenden Angehörigen der Konzentrationslager-SS vor Gericht verantworten müssen, sei wichtig, sagte Drecoll: „Kennzeichnend für die Mordmaschinerie in den Konzentrationslagern ist ihre arbeitsteilige Organisation. Jeder SS-Angehörige trug an seiner Stelle dazu bei, dass sie reibungslos funktionierte.“

Nur ein kleiner Bruchteil der Täter habe sich vor Gericht verantworten müssen, sagte Drecoll. Bis 2005 seien in der Bundesrepublik insgesamt 257 Strafverfahren gegen 340 Tatverdächtige des KZ Sachsenhausen geführt worden. Auch vor sowjetischen Militärtribunalen und in der DDR hätten seinerzeit einige Prozesse stattgefunden. Dem stünden jedoch „tausende SS-Männer gegenüber, die von 1936 bis 1945 im KZ Sachsenhausen tätig waren, sei es im Kommandanturstab oder als Angehöriger der Wachtruppe“.

Prozesse gegen KZ-Personal in den vergangenen Jahren Die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen hat ihre Arbeit am 1. Dezember 1958 aufgenommen. Seitdem wurden dort nach eigenen Angaben rund 7.700 Vorermittlungen geführt, die dann in der Regel an die zuständigen Staatsanwaltschaften abgegeben wurden. Viele der Fälle waren Sammelverfahren mit einer großen Zahl Beschuldigter. Nach dem Urteil gegen John (Iwan) Demjanjuk im Mai 2011, der 2012 mit 91 Jahren starb, bevor die fünfjährige Haftstrafe rechtskräftig wurde, sind nach Angaben der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen 2015 und 2016 zwei ehemalige SS-Männer des Konzentrationslagers Auschwitz verurteilt worden, Oskar Gröning in Lüneburg und Reinhold Hanning in Detmold. Im Sommer 2020 wurde Bruno Dey, ehemals Wachmann im Konzentrationslager Stutthof, mit 93 Jahren vom Landgericht Hamburg verurteilt. Er erhielt wegen seines Alters zur Tatzeit eine Jugendstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ein Prozess gegen einen weiteren ehemaligen Wachmann des KZ Stutthof, der 2018 vor dem Landgericht Münster begonnen hatte, wurde wegen dessen Gesundheitszustand 2019 eingestellt. Das Landgericht Wuppertal lehnte vor einigen Monaten die Eröffnung eines Prozesses gegen einen früheren SS-Mann, der ebenfalls in Stutthof im Einsatz war, wegen Verhandlungsunfähigkeit ab, erlegte ihm jedoch wegen erheblichen Tatverdachts auf, die Verfahrenskosten zu zahlen. In Brandenburg wurden in den vergangenen Jahren mehrere Ermittlungsverfahren gegen frühere Bedienstete des KZ Ravensbrück eingestellt, nach Angaben der Staatsanwaltschaft Neuruppin vor allem wegen Todes der Beschuldigten oder Verhandlungsunfähigkeit. Am vergangenen Donnerstag begann in Itzehoe der Prozess gegen eine 96-jährige frühere Sekretärin des KZ Stutthof, die jedoch nicht vor Gericht erschien.

Drei Viertel der Verfahren seien aus Mangel an Beweisen eingestellt worden, sagte Drecoll. Ein Kommandeur der Wachtruppe des KZ Sachsenhausen, der 1947 von einem sowjetischen Militärtribunal zu 25 Jahren Haft verurteilt worden sei, habe nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik sogar eine hohe Haftentschädigung erhalten.

Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen weiteres KZ Personal

Der Prozess des Landgerichts Neuruppin soll am kommenden Donnerstag in Brandenburg an der Havel beginnen. An dem Verfahren sind auch Überlebende des KZ Sachsenhausen und Nachkommen ehemaliger Häftlinge als Nebenkläger beteiligt, darunter aus Israel, Peru, Polen, den Niederlanden und Frankreich. Bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin laufen derzeit nach eigenen Angaben noch Ermittlungen gegen weiteres KZ-Personal, in einem Fall aus Sachsenhausen, in zwei Fällen aus Ravensbrück.

Seit 1958 gab es nach Angaben Die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in der Bundesrepublik Deutschland bei den Staatsanwaltschaften fast 18.700 Verfahren wegen nationalsozialistischer Verbrechen. Anlass der Gründung der Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen war der „Ulmer Einsatzgruppen-Prozess“, bei dem im Sommer 1958 zehn ehemalige Angehörige des „Einsatzkommandos Tilsit“ wegen der Beteiligung an Massenerschießungen vor allem von Juden im Zweiten Weltkrieg zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt wurden.

Derzeit befinden sich nach Angaben aus Ludwigsburg verschiedene von dort abgegebene Verfahren zu Konzentrationslagern bei den Staatsanwaltschaften Erfurt, Weiden, Neuruppin, Hamburg und bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Sie betreffen die Konzentrationslager Buchenwald, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen und Neuengamme. Die Vorwürfe lauten jeweils auf Beihilfe zum Mord in einer Vielzahl von Fällen.

