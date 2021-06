Brandenburg: Historischer Tiefstand bei der Schweinehaltung

Potsdam

In Brandenburgs Ställen stehen immer weniger Schweine: Am Freitag vermeldete das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg einen historischen Tiefstand beim Schweinebestand. Demnach werden aktuell 684.700 Schweine in Brandenburg gehalten und damit 89.800 Tiere weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Ein Rückgang von 11,6 Prozent. Dabei fiel der Rückgang bei den Ferkeln am größten aus.

„Das ist eine traurige Entwicklung, sagt Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Landesbauernverbands. „Das ist der geringste Bestand seit 30 Jahren.“ Die Gründe für den Rückgang der Schweinezucht in Brandenburg seien vielfältig, sagt Wendorff. Da seien zum einen die „unklaren Rahmenbedingungen für den Stall der Zukunft.“ Es sei völlig unklar, wie die Auflagen für die Schweinemast sich in den nächsten Jahren entwickeln würden, sagt Wendorff. Das führe dazu, dass Betriebe nicht mehr investieren würden. „Die Kollegen verkleinern sich dann eher“, so seine Erfahrung.

Viele Betriebe stehen vor dem wirtschaftlichen Aus

Neben ungewissen Zukunftsaussichten habe auch die Afrikanische Schweinepest ihren Anteil an der Lage der Mastbetriebe, sagt Wendorff. Seit Monaten gäbe es Ausfuhrverbote in asiatische und lateinamerikanische Länder, dazu komme das Verbot, Ferkel außerhalb von Risikogebieten zu vermarkten. „Viele Betriebe können das wirtschaftlich nicht mehr auffangen.“

Nach Schätzung des Bundesverbandes Rind & Schwein befinden sich 16 Betriebe mit rund 8600 Schweinen im ASP-Kerngebiet an der polnischen Grenze, 177 Halter mit insgesamt 46.000 Schweinen liegen im weiter gefassten Risikogebiet.

Einer von ihnen ist der Sauenhalter Hans-Christian Daniels aus Wollin (Potsdam-Mittelmark). „Die Schweine aus diesen Landkreisen sind stigmatisiert“, sagt er. Er selbst leide vor allem darunter, dass seine Betriebe an drei Standorten rund 8000 Ferkel pro Woche produzieren, die eigentlich auf den Markt müssten, aber die Restriktionszone nicht verlassen dürfen.

Entschädigungen reichen nicht aus

Daniels sorgt sich wegen des enger werdenden Platzes. „Ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wie das dann weitergehen würde.“ Hinzu käme der Preisverfall für den Verkauf der Tiere. Deshalb hätten Nutztierhalter ein ähnlich großes Interesse an Entschädigungen und Hilfen für den Wiedereintritt in die Mast wie sie Ackerbauern in den betroffenen Betrieben zusteht. Bisherige Gesetze geben eine solch umfassende Entschädigung aber nicht her. Entschädigt werden Mäster allenfalls von ihrer Versicherung, das aber nur befristet.

Die von Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) gewährte Entschädigungen für Kleinbetriebe in Höhe von bis zu 20.000 Euro reichten keineswegs. Schon fünf ihm bekannte Betriebe hätten ganz oder zum Teil aufgegeben, sagt Daniels. Dass sich die Tierproduktion im Land weiter reduziere, sei fatal. Schon jetzt gebe es sehr wenige Schweineproduzenten. „Das ist eine Gefahr für die regionale Vermarktung.“

Auch Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Landesbauernverbands, warnt vor einem Rückgang der regionalen Tierhaltung im Land. Neben langfristiger Planungssicherheit für Ställe, brauch es „mehr Investitionen in regionale Betriebsstätten“ wie Schlachthöfe und im Kampf gegen die ASP vermehrten Abschuss von Wildschweinen. Weiter fordert Wendorff die „Lücken im System“ des Zaunbaus zu schließen. Zäune hätten sich grundsätzlich bewährt. Er regte außerdem einen Fonds an, der Schweinehaltern den Wiedereinstieg in den Betrieb erleichtern könne. Schließlich solle Landwirtschaftsminister Vogel seine Hilfe für betroffene Betriebe entfristen.

Auch künftig weniger Schweine in Brandenburg

Das die Schweinepest nicht nur ein brandenburgisches Problem sei, sondern ein deutschlandweites, das macht der Leiter des Fachbereichs Betriebswirtschaft von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Albert Hortmann-Scholten, klar. Der wichtige asiatische Markt für Schweineteile wie Füße, Ohren und Innereien, die in Deutschland kaum verkauft werden, sei weggebrochen, obwohl bisher kein einziges Hausschwein von der Seuche betroffen sei.

„Unsere Schweinehalter in Deutschland fahren erhebliche Verluste ein“, so Hortmann-Scholten. Schon in nicht betroffenen Gebieten legten Halter im Schnitt 38 Euro Eigenkapital drauf, in den Restriktionsgebieten seien es etwa 50 Euro pro Schwein. Würden in Deutschland noch mehr Betriebe schließen, sei „ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden zu erwarten“. Eine Impfung gegen ASP funktioniere trotz einzelner Versuche in Spanien bisher nicht. Diese hätten „eher Schaden als Nutzen“ angerichtet.

Zweimal jährlich werden bundesweit die Schweinebestände in den Betrieben erfasst, die entweder mindestens 50 Schweine oder mindestens 10 Zuchtsauen halten. Für das kommende Jahr prognostiziert Henrik Wendorff einen weiteren Rückgang des Schweinebestands in Brandenburg: „Dann erleben wir einen erneuten historischen Tiefstand.“

Von Rüdiger Brauen und Gesa Steeger