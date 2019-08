Am Sonntag deutet sich bei der Landtagswahl in Brandenburg ein Wahlkrimi an. 2,1 Millionen Bürger sind zur Wahl aufgerufen und es könnte knapp werden. SPD und AfD liegen Kopf an Kopf. Ob die kleinen Parteien den erhofften Sprung in den Landtag schaffen, ist möglich, aber ungewiss.