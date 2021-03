Potsdam

Das brandenburgische Haus Hohenzollern hat nach eigenen Angaben ein Eil-Gerichtsverfahren gegen den Landesverband der Linken ad acta gelegt. Der Landesverband Brandenburg der Linken habe beanstandete Angaben auf seiner Internetseite inzwischen geändert, teilte ein Sprecher von Georg Friedrich Prinz von Preußen am Montag in Potsdam mit. Deshalb könne nun auf das Eil-Verfahren verzichtet werden.

Eine Gerichtsverhandlung dazu war den Angaben zufolge für Donnerstag in Berlin vorgesehen. Das Haus Hohenzollern hatte eine Passage im Text der Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ moniert und gefordert, nicht mehr zu behaupten, das Haus Hohenzollern beanspruche ein Wohnrecht auf Schloss Cecilienhof in Potsdam.

Unterschriftensammlung 2019 gestartet

Brandenburgs Linken-Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) dazu, die Unterschriftenliste für die Volksinitiative und der dazugehörige Text seien nach erfolgreichem Abschluss der Unterschriftensammlung von der Webseite genommen worden.

Die Linke hatte die Unterschriftensammlung in Brandenburg im August 2019 gestartet. Sie richtete sich unter anderem gegen die Rückgabe von Kunstwerken an die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers und gegen eine Entschädigung für Enteignungen nach 1945. Im Februar wurden rund 23.000 Unterschriften an den Landtag ergeben. Ab 20.000 gültigen Unterschriften muss sich der Landtag damit beschäftigen.

Von RND/epd