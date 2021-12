Brandenburg: Immer mehr gefälschte Impfausweise im Umlauf

Potsdam

Der Handel mit gefälschten Impfausweisen nimmt deutschlandweit zu, auch in Brandenburg. So registrierte die Polizei Brandenburg im November 110 Fälle von gefälschten Impfausweisen. Mehr als dreimal so viel wie noch im Oktober. Die meisten dieser Fälschungen wurden von Apothekerinnen und Apothekern zur Anzeige gebracht. Der Apothekerverband Brandenburg fordert nun, die Impfausweise müssten fälschungssicherer werden.

Fälschungen zu erkennen ist oftmals schwierig

„Wir brauchen Regeln, die sicherstellen, dass massenhafte Fälschungen verhindert werden“, sagte Mathias Braband-Trabandt, Sprecher des Apothekerverband Brandenburg, auf MAZ-Anfrage. Für die Apothekerinnen und Apotheker sei es mit unter schwierig festzustellen, ob es sich um eine Fälschung handele oder nicht. „Das liegt auch an der fehlenden Einheitlichkeit beim Eintragen der Impfungen.“

Seit vergangenem Donnerstag können Apotheker die Nummern der im Impfpass angegeben Chargen online überprüfen. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gibt Impfstoffe chargenweise frei. Dadurch lässt sich nachprüfen, ob eine bestimmte Corona-Impfung tatsächlich im angegebenen Zeitraum erfolgt ist.

Doch auch dieses Instrument sei kein finales Mittel, betonte Braband-Trabandt. „Die Chargen finden sich teilweise im Internet.“ Zudem sei der gelbe Impfpass frei erhältlich sei, dies spiele den Fälschern zusätzlich in die Hände. Um Fälschungen künftig besser zu verhindern, müsse überlegt werden, ob der Impfnachweis künftig komplett digitalisiert werden könne. Auch über eine Ausgabe der gelben Impfpässe über lizensierte Stellen müsse nachgedacht werden, so Braband-Trabandt.

232 Fälle sind der Polizei bisher bekannt

Bislang sind der Polizei Brandenburg 232 Fälle „rund um gefälschte Impfausweise“ bekannt (Stand 16. Dezember). Die Ermittlungen würden wegen „des Verdachts der Urkundenfälschung respektive des Ausstellens unrichtiger oder der Fälschung von Gesundheitszeugnissen“ geführt, teilte Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, auf MAZ-Anfrage mit.

Von den 232 Fällen hätten bisher 166 aufgeklärt werden können. „Das entspricht einer polizeilichen Aufklärungsquote von bisher knapp 72 Prozent.“ Bei den Tätern handele es sich um eine heterogene Gruppe. „Das Altersspektrum reicht von Tatverdächtigen im Jugend- bis hin zum Rentenalter.“ Die meisten der Täter hätten eine deutsche Staatsbürgerschaft, viele der Tatverdächtigen sein zuvor nicht straffällig geworden. Der gesetzlich vorgegebene Strafrahmen reiche von Geldstrafe bis hin zu mehrjähriger Freiheitsstreife. „Wir sprechen also nicht von einem Kavaliersdelikt“, betonte Herbst. Die überwiegende Mehrheit der gemeldeten Fälle seien „durch aufmerksames Prüfen der Apothekerinnen und Apotheker im Land entdeckt worden.“

Auch die Potsdamer Apothekerin Inken Jung und ihre Kolleginnen entdeckten bisher zwei Fälschungen in ihrer Filiale. Einen der Versuche brachten sie zur Anzeige. Allerdings erst, nachdem die Personen die Apotheke verlassen hatte. „Die Polizei möchte, dass wir die gefälschten Pässe einbehalten, aber da ist uns das Risiko eines Angriffs zu hoch.“ Aufgeflogen seien die Fälschungen unter anderem, weil der Arzt, der die Impfungen angeblich durchgeführt habe, bereits in Rente ist. „Das hat eine kurze Internet-Recherche gezeigt.“ Jung vermutet, dass die Täter es noch bei weiteren Apotheken versucht hätten. „Irgendjemand, der drauf reinfällt, findet man immer.“

Von Gesa Steeger