Potsdam

Die 9.000 Brandenburger, deren Impftermine Ende Januar wegen Impfstoffknappheit abgesagt wurden, sollen in dieser und in der kommenden Wochen Ersatztermine erhalten. Das sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montagmittag vor Journalisten in Potsdam.

Außerdem sollen alle über 80-Jährigen, die noch nicht geimpft sind, angeschrieben werden. Das geschehe nach Jahrgängen gestaffelt, sagte Nonnemacher. Die Ältesten würden zuerst angeschrieben. Dieser Altersgruppe wird das Vakzin von Biontech gespritzt.

Polizisten sollen geimpft werden

Der Impfstoff von Astrazeneca, der für über 65-Jährige laut Impfkommission nicht empfohlen wird, soll in Brandenburg verstärkt Angehörigen der zweiten Impfprioritäts-Gruppe verabreicht werden. So sollen zunächst 2000 Polizisten, die ansteckungsgefährdet seien, ein Impfangebot erhalten, sagte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. Darüber hinaus würden die Polizeibehörden dann in eigener Verantwortung Personal benennen.

Ferner soll Astrazenecas Vakzin auch Menschen unter 65 mit sehr hohem Gesundheitsrisiko zugutekommen, etwa schwer Leber-, Nieren- und Lungenkranken. Stark übergewichtige Menschen (mit Body-Mass-Index von mehr als 40) sollen ebenfalls den Stoff geimpft bekommen, außerdem Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und Diabetiker.

Nonnemacher warb vor einer Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagnachmittag auch für ein Vorziehen der Impfungen von Kita-Erziehern und Grundschullehrern. Diese Menschen könnten schlecht Abstandsregeln einhalten. „Wir können große Kohorten erreichen“, sagte die Ministerin. Mit den genannten Lehrern und Erziehern komme man auf bis zu 35.000 Menschen.

Ministerin: Wir müssen Fahrt aufnehmen

Nonnemacher sagte, angesichts der stagnierenden Sieben-Tage-Inzidenz und der sich ausbreitenden Virus-Mutationen sei es „umso wichtiger, dass das Impfen deutlich an Fahrt aufnimmt“. Die „extreme Durststrecke“, die Impstoffknappheit in den ersten Februar-Wochen, sei in Brandenburg überwunden, so die Ministerin.

Mit kurzfristigen „Liefer-Unregelmäßigkeiten“ sei zwar immer noch zu rechnen, es sei aber im zweiten Quartal mit „stark ansteigenden Lieferungen zu rechnen“, sagte die Ministerin. Für April seien 440.000 Dosen angekündigt, ab Mai gut eine halbe Million Dosen pro Monat. „Wir wollen den Impfstoff möglichst schnell in die Arme der Brandenburger bringen“, so die Grünen-Politikerin.

Vorläufigen Schätzungen des Gesundheitsministeriums zufolge sind in Brandenburg bislang nur zwischen 15 und 20 Prozent der über 80-Jährigen geimpft worden. In den Pflegeheimen sind 85 bis 90 Prozent der Bewohner schon einmal geimpft worden, etwa die Hälfte von ihnen wurde bereits vollständig immunisiert, also zweimal geimpft.

Sondernummern für Impfberechtigte

Einen erneuten Kollaps der Impf-Hotline 116117 will die Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) vermeiden. So sollen Online-Terminbuchungen ab Ende der laufenden Woche möglich sein, kündigte Holger Rostek, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), an. Brandenburg hatte zu Beginn der Impfungen allein auf die telefonische Vergabe gesetzt. Die Hotline 116117 war daraufhin zusammengebrochen.

Einzelne Gruppen von Impfberechtigten sollen in den kommenden Tagen und Wochen per Brief „Sondernummern“ mitgeteilt bekommen, unter denen Termine vereinbart werden können. Wer unter 65 Jahre alt ist und zur Impfung zugelassen ist, findet laut Rostek die passenden Telefonnummern auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

Pilotversuch mit Arztpraxen

Ab März startet laut Gesundheitsministerium und Kassenärztlicher Vereinigung ein Modellversuch für das Impfen in Arztpraxen. Im März müsste, so KVBB-Vertreter Rostek, genug Impfstoff zur Verfügung stehen, um die Praxen in die Impfstrategie einzubinden. Das betrifft insbesondere den Wirkstoff von Astrazeneca, der nicht so stark gekühlt werden muss wie der von Biontech.

Gesundheitsministerin Nonnemacher äußerte Unverständnis über die Zurückhaltung vieler Impfberechtigter gegenüber dem Produkt von Astrazeneca. „Es sind keine ernsten bedrohlichen Nebenwirkungen zu verzeichnen“, sagte sie. Laut Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft war der Impfstart damit zunächst enttäuschend, nun steige die Nachfrage. Bis Sonntag waren laut Staatssekretär Ranft 2700 Dosen des Wirkstoffs verabreicht worden.

Auf die Frage, ob sie selbst nicht vorangehen und sich vorbildhaft mit dem Astrazeneca-Präparat impfen lassen wolle, antwortete die Gesundheitsministerin, sie sehe „Impfdrängler“ kritisch. Da sie keine schweren Vorerkrankungen habe, sei sie noch nicht an der Reihe.

Staatssekretär Ranft machte deutlich, dass Brandenburg – anders als Berlin – wegen der großen Fläche die Kosten für Fahrten zur Impfung nicht übernehmen könne. Er geht aber davon aus, dass Anfang März Möglichkeiten zum Beispiel über Freiwilligenagenturen oder Internetanbieter feststehen.

Von Ulrich Wangemann und Oliver von Riegen