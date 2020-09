Potsdam

Der CDU-Politiker Guido Beermann (54) ist seit 20. November 2019 Minister für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg. Der Jurist, geboren im westfälischen Emsdetten, war zuletzt Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium unter Minister Andreas Scheuer. Er war viele Jahre im Bundeskanzleramt tätig, als Referent und Büroleiter, unter anderem von Hermann Gröhe und Eckart von Klaeden. 2012 wechselte er in die Berliner Landespolitik und war bis 2015 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Anschließend ging er als Abteilungsleiter ins Bundesgesundheitsministerium. Er ist Vater von drei Töchtern und lebt in Kleinmachnow.

Herr Beermann, konnten Sie wegen Corona überhaupt schon alle Landstraßen, Bahnstrecken und Bahnhöfe in Augenschein nehmen, für die Sie seit knapp einem Jahr verantwortlich sind? Wo sind Ihre „weißen Flecken“?

Guido Beermann: Viele Termine konnte ich in der Tat in der Corona-Krise nicht wahrnehmen. Erst seit einigen Wochen kann ich wieder durchs Land fahren. Das mache ich sehr bewusst. Denn das unmittelbare Gespräch vor Ort ist immer besser, um Eindrücke mitzunehmen. Im fünfgrößten Flächenland Deutschlands ist die Wahrscheinlichkeit dennoch groß, auf den einen oder anderen weißen Fleck zu stoßen. Auch für die, die hier schon ihr ganzes Leben verbringen.

Fahren Sie da lieber mit dem Auto oder dem Zug?

Ich fahre gern Zug, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist oftmals schneller. Aber ich nutze auch das Auto. Da geht es mir so wie jedem anderen Bürger.

Was ärgert Sie mehr: Im Stau stehen wegen Baustellen oder eine Zugverspätung?

Im Stau steht keiner gern. Oft ist das wegen Baustellen nicht vermeidbar, die ja das Ziel haben, die Verkehrssituation zu verbessern. Und klar, ich ärgere mich genauso, wenn die Bahn mal zu spät kommt. Darum arbeiten wir ja intensiv mit allen Beteiligten im Land zusammen an der Entwicklung der Schieneninfrastrukturentwicklung – wie beispielsweise beim Projekt i2030.

Tesla will Mitte 2021 in Grünheide ihre Gigafactory eröffnen. Werden Sie dann ihr Dienstfahrzeug in einen Tesla umtauschen?

Momentan fahre ich ein Hybrid-Auto. Ich habe natürlich nichts dagegen, einen Dienstwagen von Tesla zu nutzen. Aber das sind Fragen, denen ich mich stelle, wenn sie anstehen.

Corona hat bei den Verkehrsunternehmen für massive Einnahmeausfälle gesorgt. Der Bund wird 132 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um Verluste auszugleichen. Reicht das aus?

Das Wichtigste war zunächst, die Liquidität der Unternehmen zu sichern. So haben wir die Beträge über das ÖPNV-Gesetz nicht wie sonst quartalsweise ausgezahlt, sondern vorzeitig auf einen Schlag zur Verfügung gestellt. Mit dem Rettungsschirm des Bundes in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und der Kofinanzierung durch die Bundesländer haben wir ein gutes Hilfspaket geschnürt. Zwischen den Ländern werden die Bundesgelder am Ende je nach Schadenshöhe ausgeglichen. Wer weniger benötigt, bekommt auch weniger. Ich gehe davon aus, dass wir mit den Rettungsschirmen von Bund und Land die Unternehmen in Brandenburg gut durch die Krise führen können.

Noch immer herrscht bei vielen Menschen Skepsis, ob sie in enge Busse und Bahnen einsteigen sollten. Wann rechnen Sie, ist das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht?

Wir haben jetzt ein Niveau bei den Fahrgastzahlen von 70 bis 90 Prozent gegenüber der Zeit vor Corona. Das ist sehr erfreulich. In der Hochzeit der Pandemie waren es nur 20 bis 30 Prozent. Es zeigt, dass die Menschen Vertrauen in den ÖPNV haben, sie halten Abstand und schützen sich mit der Maske. Wir haben es in Brandenburg geschafft, den Menschen auch während der Pandemie ein stabiles Bus- und Bahnangebot zur Verfügung zu stellen.

Wie weit sind die Pläne zur Einführung eines 365-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr?

Wir haben den Prüfauftrag aus dem Koalitionsvertrag aufgenommen. Im Moment müssen wir aber unser Augenmerk darauf legen, den von Corona angeschlagenen Verkehrsunternehmen in Brandenburg zu helfen.

Um Verkehrsprobleme zu lösen und mehr Angebote zu unterbreiten, wird die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken diskutiert. Wie Ketzin-Wustermark oder Templin-Joachimsthal. Wann werden Sie dazu einen Vorschlag präsentieren?

Wir haben das schon jetzt im Blick. Im Rahmen unserer i2030-Projekte zur Verbesserung der Schieneninfrastruktur in der Region laufen derzeit zum Beispiel Planungen zur Reaktivierung der Heidekrautbahn, der Kremmener Bahn, der Siemensbahn in Berlin und der Potsdamer Stammbahn. Die Reaktivierung weiterer Bahnstrecken wie beispielsweise der Wriezener Bahn prüfen wir, wenn wir den neuen Landesnahverkehrsplan 2023–2027 aufstellen.

Die oppositionelle Linke wirft ihnen vor, bei diesem Thema zu zögerlich zu agieren und nur abzuwarten. Trifft Sie das?

Ich bin jetzt knapp ein Jahr im Amt. Und ich finde es schon spannend, wenn mir eine Oppositionspartei, die ein Jahrzehnt lang regiert hat, Zögern vorwirft. Ich habe mir Strecken angeschaut und nehme das Thema ernst. Eine Reaktivierung ist nicht immer zwingend erforderlich, sie muss in das bestehende Verkehrsnetz hineinpassen und wirtschaftlich sein.

Die Situation für die wachsenden Pendlerströme von und nach Brandenburg und innerhalb des Landes bleibt unbefriedigend. Die oft zu wenigen Züge sind überfüllt und fahren zu selten. Das ist schon lange bekannt, aber wann wird sich das ändern?

Wir wollen im Rahmen des Projekts i2030 die Situation für Pendler verbessern, mehr Qualität anbieten und auch, dass noch mehr Pendler vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Uns geht es dabei nicht nur um die S-Bahn, sondern auch den Regionalverkehr. So sind beispielsweise auf der Strecke des RE 1 von Brandenburg/Havel über Potsdam und Berlin bis nach Frankfurt/Oder Maßnahmen wie eine Verlängerung von Bahnsteigen und häufigere Taktungen geplant. Das wird eng mit den Kommunen und der Bahn abgestimmt. Die Strecke von Berlin-Spandau nach Nauen wird ertüchtigt, was auch für die Verbindung nach Hamburg wichtig ist.

Aber dauert das nicht alles viel zu lange?

Es gibt eine ganze Vielzahl an Projekten, an denen wir arbeiten. Erst kürzlich gab es die Finanzierungsvereinbarung für die S-Bahnverlängerung nach Rangsdorf. Das dient dem Ausbau der Dresdner Bahn. Das Gewerbegebiet Dahlewitz mit Rolls Royce wird an das Schienennetz angebunden. Auch der Busverkehr soll verbessert werden. Der PlusBus ist ein Erfolgsmodell, der gut angenommen wird. Wir haben jetzt die 31. Linie eröffnet.

Sie sind bei vielen dieser Verkehrsprojekte auf Berlin angewiesen. Wie läuft die Zusammenarbeit, auch mit der zuständigen Senatorin Regine Günther von den Grünen?

Wir suchen den engen Austausch. Beide Länder sind bei i2030 eng verflochten, wir wollen das Projekt zum Erfolg führen. Es ist wichtig, dass Bahn, Verkehrsverbund und die beiden Länder an einem Strang ziehen. Dass es hier und da politische Unterschiede gibt, ist so.

Von Igor Göldner