Potsdam

Wird in Brandenburg jeder öffentlich Bedienstete schon bald auf seine Verfassungstreue überprüft? Geht es nach Innenminister Michael Stübgen ( CDU), sollte es einen solchen Check unbedingt geben. Dieser ist Teil des neuen „ Maßnahmeplans“ des Ministers gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, der inzwischen hohe Wellen schlägt – auch innerhalb der rot-schwarz-grünen Koalition.

In 13 Punkten listet Stübgen auf, wie er noch gezielter gegen rechtsextremistische Bestrebungen und Tendenzen der Radikalisierung vorgehen will – auch und vor allem im Internet.

„Unterwanderung durch Extremisten“ solle verhindert werden

Um eine „Unterwanderung der Verwaltung durch Extremisten“ zu verhindern, sollen Extremisten weder eingestellt noch möglicherweise „von innen“ entscheidenden Einfluss nehmen können, heißt es in der Passage zum Verfassungstreue-Check. Verwiesen wird darauf, dass es im öffentlichen Dienst in Brandenburg bisher keine Zuverlässigkeitsprüfung durch den Verfassungsschutz stattfinde – anders als beispielsweise im Sicherheitsbereich von Flughäfen. Dieses „Paradoxon“ müsse aufgelöst werden, heißt es weiter.

Im Landeskriminalamt ( LKA) will Stübgen eine Zentralstelle „Internetrecherche -rechts-“ einrichten. Ziel ist die frühe Identifizierung sich radikalisierender Personen sowie rechtsextremistischer Netzwerke. Zur Bekämpfung des Cyberextremismus soll die Verfassungsschutz-Abteilung ein eigenes Referat gebildet werden. Dort sollen bis Ende des kommenden Jahres die offene und verdeckte Internetrecherche sowie die Nutzung der „Künstlichen Intelligenz“ gebündelt werden.

Landeseigenes Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten

Aufgebaut werden soll auch ein eigenes staatliches Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten – stufenweise, wie es heißt. Zu Beginn des kommenden Jahres sollen erste Beratungsangebote zum Ausstieg zur Verfügung stehen. Die Einführung ist für 2022 geplant.

In der Koalition ist das Papier allerdings noch nicht abgestimmt. SPD und Grüne im Landtag reagierten auf das Bekanntwerden überrascht. Vereinbart war, den Plan zunächst intern in der Koalition und mit den Innenpolitikern zu debattieren.

Die Grünen gingen schon einmal vorsichtig auf Distanz. „Unsere kritische Haltung beim Extremismus-Check ist dem Minister bekannt, daher wurde zunächst eine Prüfung verabredet“, sagte der Fraktionschef im Landtag, Benjamin Raschke, der MAZ. „Das Ergebnis der Prüfung warten wir entspannt ab.“

GdP lehnt Verfassungstreue-Check grundsätzlich ab

Gegen den Treue-Check ist die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die lehnt vor allem eine Überprüfung aller Polizisten „ohne jeglichen Anhaltspunkt“ ab, wie GdP-Chef Andreas Schuster sagte. Das sei ein enormer Aufwand, der nicht gerechtfertigt sei. Es werde bereits grundsätzlich allen Hinweisen ausnahmslos nachgegangen, die Zweifel an der Verfassungstreue eines Beamten zuließen, so Schuster.

Die SPD-Innenpolitikerin Inka Gossmann-Reetz sprach am Donnerstag von einem „Entwurf“ des Innenministers, der eine „erste Grundlage für Gespräche innerhalb der Koalition“ sei. Sie kündigte überdies eigene Vorschläge der SPD-Fraktion an. Das Ganze solle dann in eine parlamentarische Initiative zur Bekämpfung des Rechtsextremismus münden, erklärte die SPD-Politikerin.

Kabinett will am 30. Juni das Papier beschließen

Kritisch wird intern auch die Absicht Stübgens gesehen, das Verfassungsschutzgesetz zu ändern. Das war erst kurz vor Ende der vorigen Wahlperiode 2019 gründlich novelliert worden – noch unter Rot-Rot. Die Grünen sehen den Verfassungsschutz grundsätzlich kritisch.

Stübgen will das Gesetz der „aktuellen Gefährdungssituation“ anpassen. So soll die Speicherung extremistischer Einzelpersonen bereits vor der Planung schwerer Gewalttaten möglich werden, heißt es in dem Papier. Bisher kann der Verfassungsschutz nur sehr eingegrenzt Einzelpersonen überwachen. In dem Papier werden in dem Zusammenhang auf den Mord an Walter Lübcke in Kassel sowie die Attentate von Hanau und Halle verwiesen – alles Taten von Einzeltätern, die im Vorfeld schwer zu erkennen seien.

Zweifel gibt es in der Koalition auch, ob Brandenburg ein eigenes staatliches Aussteigerprogramm für Mitglieder aus der rechtsextremen Szene haben muss. Verwiesen wird vor allem auf die hohen Kosten für ein solches Programm.

Am 30. Juni soll der Stübgen-Maßnahmeplan vom rot-schwarz-grünen Kabinett verabschiedet werden. Ob es bis dahin noch zu maßgeblichen Änderungen kommt, ist offen.

Von Igor Göldner