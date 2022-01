Michendorf

Der Brandenburger Landesjagdverband sieht in der erneuten Aufhebung der Schonzeit für Reh, Dam- und Rothirsch durch das Umweltministerium einen falschen Weg im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP). Die Jagd auf wiederkäuende Schalenwild-Paarhufer wie auch Wildschweine würde per Jagdgesetz sowie unter Berücksichtigung von tierschutzrelevanten und wildbiologischen Aspekten am 15. Januar regulär enden, teilte der Verband am Montag mit. Den Wildtieren werde somit eine Schonzeit von nur zweieinhalb Monaten gewährt. Betroffen sind acht Landkreise und zwei kreisfreie Städte.

Abnehmende Wildbestände

Diese wiederholte Entscheidung erwecke den Anschein, den Feldzug gegen das nunmehr unbeliebte Schalenwild fortzuführen, sagte Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes. Als Grund der Jagdzeitverlängerung werden nicht erfüllte Abschusspläne angegeben. Die Jägerschaft berichte jedoch von deutlich abnehmenden Wildbeständen, deshalb sei die Erfüllung der Abschusspläne in vielen Gebieten nahezu unmöglich geworden, sagte Wellersdorf.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die verstärkte Einzelbejagung der Wildschweine sei mit Blick auf die Verhinderung einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest im Land zu unterstützen, betonte der Verband. Bei den ASP-Jagden im Vorjahr habe es nicht den erwarteten Erfolg gegeben. Den Wildschweinen müsse man an Feldern oder Grünland habhaft werden. Die Bewegungsjagden im Spätwinter, teilweise mit Hunden, führten dagegen aufgrund von Stress zu katastrophalen Einflüssen auf weiteres Schalenwild.



Von RND/dpa