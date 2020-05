Brandenburg: Jedes dritte Unternehmen meldet wegen Corona Kurzarbeit an

Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hat am Mittwoch in Potsdam zu einer Lobeshymne auf das Instrument der Kurzarbeit angesetzt. Im Fachausschuss des Landtages sagte Steinbach, er sei froh, „dass wir das Kurzarbeitergeld haben“. Ohne diese Möglichkeit „würde es uns in Brandenburg und der ganzen Bundesrepublik deutlich anders gehen“. Schon die Wirtschaftskrise 2008 und 2009 sei ein „beredter Beweis“ dafür gewesen, dass das Instrument ein „ganz entscheidender Faktor gewesen sei, Entlassungen zu vermeiden und Facharbeiter zu binden“, so Steinbach.

Tatsächlich scheint das Instrument in der Corona-Krise sogar noch wesentlich entscheidender zu werden. So habe im April etwa jedes dritte Unternehmen des Landes von der Möglichkeit gebraucht gemacht, die Arbeitszeit der Mitarbeiter vorüberehrend zu verringern. Insgesamt 21.584 Firmen haben demnach bislang bei der Regionaldirektion für Arbeit Berlin-Brandenburg Kurzarbeit angezeigt. Das ist eine seit den Jahren der Wende nicht dagewesene Zahl. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es im April 37 Betriebe und auch im Jahr der Finanzkrise war die Zahl mit rund 5700 Betrieben deutlich niedriger.

Brandenburg mit niedrigstem Anstieg der Arbeitslosenzahlen aller Bundesländer

Die Kurzarbeit sei ein gutes Mittel, um einen Neustart mit den Mitarbeitern zu ermöglichen, sagte Oliver Kurz, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Regionaldirektion der Arbeitsagentur. Und so scheint das Instrument einen noch stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Brandenburg bislang einigermaßen abzufedern. Zwar seien im April 83140 Personen in Brandenburg ohne Job gewesen – und damit 8,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das bedeute aber trotz der schwierigen Situation in der man sich befinde, dass Brandenburg den niedrigsten Anstieg aller Bundesländer zu verzeichnen habe, sagte Kurz.

Von den bisherigen Anzeigen des Kurzarbeitergeldes kämen demnach alleine rund 38 Prozent aus dem Bereich Handel und Gastronomie. Auch der Bau, das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor seien stark betroffen. Erst Ende Mai könne aber genau gesagt werden, wie viele Betriebe tatsächlich einen Antrag gestellt haben. Hochrechnungen zu den Summen gebe es für das Land frühestens im Juli. Die Unternehmen müssen nach der jetzt erfolgten Anzeige der Kurzarbeit in Vorleistung gehen und bekommen nach einem später erfolgenden Antrag die Gelder von der Regionaldirektion erstattet. Erst dann sei auch ersichtlich, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind. Nach einem Bericht des rbb mit Bezug auf die Bundesagentur für Arbeit seien rund 210.000 Menschen und damit rund 24 Prozent in Brandenburg in Kurzarbeit geschickt worden.

Regionaldirektion verzehnfacht Personal um Anträge zu bearbeiten

Bei der Regionaldirektion ist das Personal unterdessen fast verzehnfacht worden, um die Fülle der Anzeigen und Nachfragen zu bearbeiten, sagte Kurz. Es werde von 5 bis 22 Uhr in Schichten gearbeitet, auch im Homeoffice. Allein 550 Mitarbeiter stünden an der Hotline Betroffenen Rede und Antwort – auch weil viele der Unternehmen noch überhaupt keine Erfahrungen mit dem Instrument der Kurzarbeit gemacht und deswegen viel Beratungsbedarf hätten.

Zu einer geplanten Aufstockung des Kurzarbeitergeldes des Bundes sagte Steinbach, dass er nicht zufrieden sei, „dass das nicht sofort erfolgte.“ Der Bundestag will in dieser Woche über gesetzliche Neuregelungen entscheiden. Künftig sollen ab dem vierten Monat des Bezugs 70 Prozent des letzten Nettolohns beziehungsweise 77 Prozent für Menschen mit Kindern gezahlt werden – bisher sind es 60 und 67 Prozent. Ab dem siebten Monat sind 80 beziehungsweise 87 Prozent geplant. Dies gelte längstens bis Jahresende.

Gewerkschaftsbund warnt vor Crash auf Ausbildungsmarkt

Unterdessen warnte der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) am Mittwoch auch vor einem „Corona-Crash“ auf dem Ausbildungsmarkt und forderte einen Bonus für Unternehmen, die Azubis aus insolventen Betrieben übernehmen. Forderungen nach finanzieller Unterstützung kamen auch aus der IG Metall und von Wirtschaftsverbänden. Der Bund könne bei weiter angespannter wirtschaftlicher Lage denjenigen Betrieben einen finanziellen Bonus gewähren, die für das kommende Jahr zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Achim Dercks.

Von Ansgar Nehls