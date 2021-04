Potsdam

Die Brandenburger Kassenärzte fordern einen Kurswechsel der Impfstrategie: Wie sie am Donnerstag bekanntgaben, sollen alle impfenden Praxen „auch außerhalb des rein hausärztlichen Versorgungsbereichs“ schnellstmöglich Corona-Impfstoffe bestellen und verimpfen können. „Gemeinsam können wir Haus- und Fachärzte die Impfkampagne auf eine neue Stufe heben. Es wurde bislang bereits in 1.100 Praxen landesweit geimpft. Wenn sich nun noch mehr Hausärzte beteiligen und die Fachärzte dazu kommen, dann könnte auch in 2.200 Praxen geimpft werden“, sagt Peter Noack, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB).

In Brandenburger Arztpraxen hätten laut KVBB bereits mehr als 100.000 Impfungen stattgefunden. An verschiedenen Tagen sei sogar mehr in den Praxen als in den Impfzentren geimpft worden.

KVBB: Impfzentren geordnet herunterfahren

Die Vertreterversammlung (VV) der KVBB will daher das Impfen in den Impfzentren beenden und die Corona-Schutzimpfungen komplett in die Arztpraxen verlegen. Wörtlich heißt es im KVBB-beschluss: „Die VV fordert den Vorstand der KVBB auf, die vertragliche Vereinbarung mit dem Land Brandenburg temporär anzupassen, mit dem Ziel, schnellstmöglich das Impfen in Impfzentren zu beenden.“ Dazu Noack: „Wir setzen uns für einen geordneten Übergang der Impfungen von den Impfzentren in unsere Praxen ein. Über das Wie und Wann werden wir in den kommenden Tagen mit dem Land sprechen.“

Von MAZonline