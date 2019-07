Potsdam

Brandenburg plant derzeit keine Unterbringung von Abschiebehäftlingen in regulären Gefängnissen. Weil die brandenburgische Abschiebehaftanstalt in Eisenhüttenstadt seit März 2017 wegen baulicher Probleme geschlossen ist, gibt es im Bundesland derzeit keine Abschiebehaftplätze. Brandenburg greife deshalb falls erforderlich auf die Amtshilfe anderer Bundesländer und dortige Abschiebehaftplätze zurück, hieß es im Innenministerium.

Entscheidung nach Landtagswahl

Im Innenministerium werde zwar ein Bedarf an zusätzlichen Abschiebehaftplätzen für Brandenburg gesehen, hieß es weiter. Die Frage werde jedoch erst in der nächsten Wahlperiode entschieden werden können. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die am Freitag am Flughafen Schönefeld am südöstlichen Berliner Stadtrand für Abschiebungen eröffnete „Ausreisesammelstelle“ sei keine Abschiebehaft, hieß es weiter.

Bundestag und Bundesrat hatten im Juni ein Gesetzespaket zur Migration beschlossen. Es eröffnet den Bundesländern unter anderem die Möglichkeit, befristet bis Ende Juni 2022 bis zu 500 Abschiebehäftlinge gemeinsam mit Strafgegangenen in regulären Gefängnissen unterzubringen. Dies war bislang untersagt. Die Aufhebung des sogenannten Trennungsgebots ist umstritten. Kritiker argumentieren, Personen, die abgeschoben werden sollen, seien keine Straftäter.

Von RND/epd