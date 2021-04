Potsdam

Anders als Bundesländer wie Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hält Brandenburg vorerst an der Impfpriorisierung fest. „Wir haben gestern entschieden, dass wir dem Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern in Brandenburg nicht folgen“, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister. „AstraZeneca wurde in Brandenburg stets gut nachgefragt, und wir haben alle aktuellen Bestände in die impfenden Arztpraxen gesteuert.“

In den Modellpraxen in Brandenburg können sich alle Personen über 60 Jahren mit Astrazeneca impfen lassen. Eine Übersicht zu den beteiligten Praxen bietet die Kassenärztliche-Vereinigung hier.

6000 Astrazeneca-Impfungen täglich

Das Impfen in diese Praxen laufe sehr gut. Rund 6000 Astra-Erstimpfungen würden die Hausärzte täglich in Brandenburg leisten, so Burmeister. Den Impfstoff darüber hinaus freizugeben, wäre „populistisch und unseriös“.

Denn nach wie vor sei Impfstoff knapp. „Wir würden den Menschen damit eine Verfügbarkeit vorgaukeln, die es nicht gibt. Wir machen keine Versprechen, die wir aufgrund der Impfstoffknappheit gar nicht halten können“ erklärte der Sprecher.

200.000 Impfungen pro Woche möglich

Der Impflogistik-Stab diskutiere nahezu täglich über die mögliche Freigabe weiterer Prioritätengruppen. Sie würden freigegeben in der Reihenfolge, in der sie von Coronainfektionen bedroht sind – also nach Risikoeinschätzung. „Unser Problem ist nicht die mangelnde Nachfrage nach Impfungen sondern die nicht ausreichende Liefermenge“, so Burmeister.

Er verwies darauf, dass Brandenburg in der vergangenen Woche erstmals mehr als 100.000 Menschen geimpft habe. Diese Zahl könne verdoppelt werden, wenn der Impfstoff in entsprechender Menge geliefert würde.

Von Torsten Gellner