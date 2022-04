Potsdam

Knapp zweieinhalb Jahre ist es her, aber diesem Anfang wohnte damals durchaus ein Zauber inne. Mit rot-schwarz-grünen Smoothie-Gläsern stießen die Spitzen der Koalition im Herbst 2019 ein wenig aufgekratzt zum Start ihres Bündnisses an. An Symbolik sollte es nicht mangeln.

Doch nach der ersten Hälfte der Legislatur – am 1. September vor zweieinhalb Jahren war der Landtag neu gewählt worden – ist die Leichtigkeit bei Rot-Schwarz-Grün wie weggeblasen. Von Aufbruch, von der Lust aufs Regieren im neuartigen Dreier-Experiment, ist kaum noch etwas zu spüren. Halbzeit? Nicht einmal darauf können sich SPD, CDU und Grüne bisher einigen, ob und wie sie das begehen wollen.

Vielleicht auch, weil es wenig Anlass und Grund zum Feiern gibt. Die erste Hälfte dieser Wahlperiode war in allen Bereichen von der Corona-Krise überschattet. Zwischendurch sorgte immer wieder kleiner und großer interner Krach für schlechte Stimmung. Zum Bruch allerdings führte das nie. Auch gab es bisher keine Rücktritte oder Kabinettsumbildungen – das war in früheren Regierungen anders. Nun, mit Russlands verbrecherischem Feldzug gegen die Ukraine, ist eine neue Krise dazugekommen. Die Auswirkungen auf Brandenburg sind noch nicht absehbar.

Es knirscht immer wieder im Gebälk

Ohne Zweifel, solche Herausforderungen hatte keine Landesregierung zuvor in den vergangenen 30 Jahren. Die Woidke-Regierung war und ist in einem Dauer-Krisenmodus. Die Pandemie förderte zutage, wie fehleranfällig in der Krise staatliche Verwaltungen sein können. Das zeigte sich beim Organisieren der Impf-Kampagne, bei der bundesweit desolaten Impfquote, beim Antragsstau für Quarantäne-Anträge wegen Personalnot, den fehlenden digitalen Angeboten in den Ämtern, den prekären Verhältnissen in vielen Pflegeheimen, im Umgang mit Solo-Selbstständigen.

Es knirschte immer wieder im Gebälk – im Fokus stand dabei oft Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Weil das Impfen nicht voran ging, wurde ihr zwischenzeitlich die Impflogistik entzogen – vom Ministerpräsidenten. Die übergab er CDU-Innenminister Michael Stübgen, der eine effizientere Stabsstruktur zur Verfügung hatte. Wenn man weiß, wie wenig die Chemie zwischen beiden stimmt, war das für Nonnemacher eine besondere Zumutung.

Ein ungewöhnlicher Hilferuf per Brief an die Staatskanzlei sorgte dann für Spannung. Darin klagte Nonnemacher über nicht ausreichendes und überlastetes Personal, um die Krise allein zu bewältigen. Genutzt hat ihr das wenig, sie musste mit ihren Bordmitteln auskommen. Die Grünen fühlten sich brüskiert und von der SPD-Staatskanzlei schlecht behandelt. Hatte Nonnemacher Rückzugsabsichten? Nein, da sei eine Äußerung überinterpretiert worden, sagte sie.

Streit ums liebe Geld

Anspannung herrschte auch lange vor der Bundestagswahl im Herbst 2021. Der zwischenzeitliche Höhenflug der Grünen gefiel besonders den Sozialdemokraten gar nicht, die im eigenen Umfragetief immer nervöser wurden. Das bekam immer wieder stellvertretend Nonnemacher zu spüren.

Streit gab es oft ums Geld. Im Fokus stand Finanzministerin Katrin Lange (SPD), die sich hin und wieder mit ihren Ressortkollegen anlegte. Auch mit denen ihrer Partei. Mal überraschte sie mit einem Kredit-Plus, mal forderte sie Sparbeiträge. Am Ende aber einigte man sich auf die Haushalte – schon allein, um der immer wieder Nadelstiche setzenden Opposition von Linke und Freie Wähler im Landtag kein Futter zu geben. Die AfD attackierte die Regierung besonders bei Corona – überzog aber meist, was die Koalition enger zusammenrücken ließ.

Von den zahlreichen Projekten des Koalitionsvertrags ist der größte Teil abgearbeitet. So wurde ein millionenschweres Bildungspaket geschnürt, das Schulen und Kitas zu Gute kommt. Polizei und Justiz erhalten mehr Personal. Ein Zukunftsfonds sichert Geld für Investitionen. Es gibt nach langem Streit eine Einigung beim Polizeibeauftragten des Landtags. Es geht viel Geld in den Pakt für Pflege, auch wenn das weniger ist als vereinbart. Und für mehr Insekten- und Artenvielfalt gelang das Kunststück, Naturschützer und Landnutzer nicht nur an einen Tisch zu holen, sondern sich auch auf gemeinsame Vorhaben zu einigen.

Steinbach und Ernst bringen viele gegen sich auf

Und dennoch hat es an vielen Ecken und Enden gehakt. Kein Bereich ist mehr in der Kritik als der von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Lehrer, Eltern, Gewerkschaften klagen über falsche Prioritäten, zu wenig Geld und Chaos beim Corona-Testen. Ein weiteres kostenfreies Kita-Jahr wurde um ein Jahr verschoben – aus finanziellen Gründen. Schwerpunkt in der zweiten Hälfte ist das Aufholen von Lernrückständen durch die Corona-Krise. Das erfolgreiche Projekt der Schulkrankenschwester wurde auf Eis gelegt – es wurde der Koalition zu teuer.

Zu leiden haben auch viele Firmen, Solo-Selbstständige, Freiberufler, die durch Corona in ihrer Existenz bedroht sind. Zum Politikum wurde die Soforthilfe in den ersten drei Monaten der Pandemie 2020. Weil das Land Geld zurückfordert, sich aber die Bedingungen änderten, fühlen sich Betroffene von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) betrogen. Zugleich wurde in den zurückliegenden zwei Jahren Wirtschaftshilfen vom Bund in Millionenhöhe ausgezahlt – viele Firmen rettete dies das Überleben.

Die zweite Hälfte der Legislatur dürfte weiter im Zeichen von Corona stehen. Dazu kommen Weichenstellungen in der Energiepolitik. Steinbach will seine „Energiestrategie 2040“ vorlegen: Grünen-Minister Axel Vogel seinen Klimaplan. Größter Streitpunkt: Wie weit geht Brandenburg beim Ausbau der Windenergie? Da es feste Vereinbarungen im Koalitionsvertrag gibt (Ausbau auf zwei Prozent der Landesfläche und eine Leistung von 10 500 MW) wird intern gehofft, dass der Streit klein gehalten wird. Denn die Ausbauziele gelten für das 2030.

