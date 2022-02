Potsdam

Rückschlag für die Freunde alternativer Heilverfahren: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat bereits am vergangenen Freitag in einer mündlichen Verhandlung den Normenkontrollantrag der Cottbuser Frauenärztin Samira Mohamed zurückgewiesen. Mohamed hatte im November 2020 dagegen geklagt, dass die Landesärztekammer Brandenburg im Sommer 2020 die Weiterbildung „Homöopathie“ aus ihrem Weiterbildungskatalog gestrichen hat. Ärzte, die sich künftig auf diesem Feld weiterbilden wollen, können das allenfalls auf privater Basis tun, zum Beispiel beim Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte. Die bisherige Weiterbildung bei der Landesärztekammer hatte gegenüber solchen Fortbildungen ein gewisses Gütesiegel bedeutet.

Brandenburger Ärztin sieht Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit

Die Gynäkologin Mohamed selbst führt die Zusatzbezeichnung Homöopathie schon seit Jahren und darf sie auch weiterhin tragen. Sie und andere homöopathisch arbeitenden Ärzte hatten gegen den Mehrheitsbeschluss der Landesärztekammer geklagt, weil sie darin eine Gefährdung der freien Berufswahl, ja der Wissenschaftsfreiheit selbst gesehen hatten. Mit der Streichung dieser Weiterbildung aus dem Katalog, so ihre Begründung, gebe es für Ärzte auch keinen Anreiz mehr, entsprechende Angebote wahrzunehmen. Das Oberverwaltungsgericht hat diesen Einspruch der Klägerin nun abgelehnt.

In der mündlichen Verhandlung am Freitag verwies das Gericht darauf, dass die Antragstellerin ihre Zusatzbezeichnung Homöopathie in Übereinstimmung mit der früher geltenden Weiterbildungsordnung weiterhin führen dürfe. Etwaige wirtschaftliche Nachteile für ihre Praxis aufgrund der Streichung der Zusatzweiterbildung sah das Gericht nicht. Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht ließ das Gericht nicht zu.

Wirkung von Homöopathie überschreite nicht den Placebo-Effekt

Samira Mohamed hatte ihren Einsatz für homöopathische Heilmethoden damals gegenüber der MAZ damit begründet, dass die Homöopathie sehr wohl wirke und zwar über den sogenannten Placeboeffekt hinaus. Dieser Effekt besagt, dass allein schon bestimmte Erwartungen des Patienten in den Heilungserfolg seinen Gesundheitszustand positiv beeinflussen können.

Die Mehrheit der Ärzte und auch der Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass die Wirkung der Homöopathie keineswegs über diesen psychologischen Effekt hinausgeht. So spricht sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KVB), Andreas Gassen, dafür aus, homöopathische Mittel nicht länger von Krankenkassen erstatten zu lassen. Sein Grund: „Wenn die Homöopathie ihren Nutzen tatsächlich im objektiven wissenschaftlichen Verfahren beweisen könnte, dann sollte man versuchen, sie in die Erstattung hineinzubekommen“, erklärte er. Die Homöopathie habe aber solch einen wissenschaftlichen Beweis seit 150 Jahren nicht erbracht. Darum habe sie in der Erstattungsland­schaft nichts verloren.

Neben Brandenburg: Ärztekammern hatten Homöopathie-Weiterbildung bundesweit gestrichen

Entsprechend weist auch Elmar Esser von der Landesärztekammer Brandenburg darauf hin, dass die Entscheidung der Kammer vom vergangenen Jahr eigentlich nur einem allgemeinen bundesdeutschen Trend gefolgt sei. Viele Kammern hätten schon vor Brandenburg die Weiterbildung „Homöopathie“ aus ihrem Weiterbildungskatalog gestrichen.

Entsprechend hatte es auch in anderen Bundesländern Gerichtsverfahren wie das jetzt mündlich in Brandenburg entschiedene gegeben. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte schon im Juni 2021 den Normenkontrollantrag eines Bremer Arztes gegen die Streichung der Zusatzbezeichnung Homöopathie aus der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Bremen als unzulässig abgelehnt.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Esser weist darauf hin, dass in Brandenburg derzeit nur 143 Ärzte die Zusatzbezeichnung „Homöopathie“ aufgrund einer früheren Weiterbildung tragen und entsprechend praktizieren. Dem stünden rund 10000 Ärzte in Brandenburg gegenüber, die solch eine Weiterbildung nicht hätten und folglich auch nicht homöopathisch praktizierten.

Von Rüdiger Braun