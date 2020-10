Brandenburg: Kleiner Grenzverkehr nach Polen ohne Verpflichtung zur Quarantäne

Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat die Quarantäne-Verordnung angepasst: Der kleine Grenzverkehr zwischen Brandenburg und Polen ist damit ohne Quarantäne-Verpflichtung möglich. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.

Die neue Verordnung sehe Ausnahmeregelungen für bestimmte Personen- und Berufsgruppen vor. Das betrifft nach den Angaben Berufspendler, Schüler oder auch Studierende. Auch enge Verwandte sind von der Quarantänepflicht ausgenommen. Zudem sind Aufenthalte bis zu 24 Stunden demnach ohne Quarantäne bei der Rückkehr möglich – Brandenburger, die im Grenzgebiet wohnen und gern in Polen tanken oder einkaufen, können das also weiterhin tun. Die neuen Bestimmungen treten am Samstag um 0 Uhr in Kraft und gelten bis einschließlich 8. November.

Auf die neue Phase der Pandemie sei man deutlich besser vorbereitet als auf die Phase im Frühjahr, sagte Europaministerin Katrin Lange ( SPD). Die neuen Regelungen trügen den Notwendigkeiten einer wirksamen Pandemieprävention Rechnung. Sie sähen aber auch vertretbare Ausnahmeregelungen vor, sagte sie.

Polen gehört zu den Ländern, die vom Robert-Koch-Institut neu auf die Liste der Risikogebiete gesetzt wurden. Normalerweise müssen Menschen, die aus Risikogebieten nach Brandenburg zurückkehren, in Quarantäne. Diese Regelung hat das Land nun für die brandenburgisch-polnische Grenzregion gelockert.

