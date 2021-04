Potsdam

Mehr Züge, mehr Plusbusse, mehr Radwege und mehr Sicherheit für Fußgänger: Die Verkehrspolitik in Brandenburg soll sich in den kommenden Jahren nicht mehr so stark auf den Autoverkehr konzentrieren.

Die Kenia-Fraktionen aus SPD, CDU und Grüne im Brandenburger Landtag haben sich mit der Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt“ in quasi letzter Minute doch noch auf einen Kompromiss geeinigt. Das Ergebnis soll am Mittag in Potsdam vorgestellt werden.

Die Forderungen der Volksinitiative, die einen deutlichen Ausbau des ÖPNV und Regionalverkehrs fordert, sollen in einem Mobilitätsgesetz verankert werden. Das soll aber erst in einem Dialogprozess in den kommenden Monaten erarbeitet werden. Das Dialogverfahren soll bis Ende 2022 abgeschlossen und die Ergebnisse dann in ein entsprechendes, verbindliches Gesetz überführt werden.

Umweltverbund auf 60 Prozent erhöhen

Ziel ist es, dass künftig bei der Verkehrsplanung auf kommunaler und Landesebene „die Sicherheit und Attraktivität des Fuß-, Rad- und des öffentlichen Nahverkehrs gefördert werden, um den Anteil des Umweltverbundes bis 2030 auf 60 Prozent zu erhöhen, wie es in einem Entwurf heißt.

Unter Umweltverbund versteht man die Gruppe der umweltfreundlichen Verkehrsmittel, also Fuß- und Radverkehr, öffentliche Verkehrsmittel und Car-Sharing-Angebote.

Volksbegehren abgewendet

Im Gegenzug verzichtet die Volksinitiative nach MAZ-Informationen darauf, ihre Forderungen im Rahmen eines Volksbegehren weiter zu verfolgen. Das Volksbegehren hätte voraussichtlich den Bundestagswahlkampf begleitet.

Vergangene Woche hatte der Verkehrsausschuss im Landtag die Volksinitiative noch abgelehnt – aus formalen Gründen, wie SPD, CDU und Grüne erklärt hatten. Da man die Forderungen der Initiative nicht zu 100 Prozent übernehmen könne, habe man das Anliegen ablehnen müssen, hatte es geheißen. Inhaltlich sei man aber in vielen Dingen auf einer Linie mit den Initiatoren.

In der vergangenen Woche und am Montag liefen hinter den Kulissen noch Gespräche mit der Volksinitiative, die am Montag dann auf den Kompromiss hinausliefen. Die Ergebnisse der Verständigung wollen die Fraktionen am Mittag vorstellen.

Anja Hänel, eine der Vertreterinnen der Initiative, hatte im MAZ-Interview darum geworben, das Anliegen ernst zu nehmen. Die Weichen für eine Mobilitätswende müssten jetzt gestellt werden, hatte sie gesagt.

Von Torsten Gellner