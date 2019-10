Kenia-Runde zu Agrar und Umwelt: Bei diesen Punkten gibt es Streit

Potsdam

Manchmal geraten auch die vermeintlich härtesten Verhandler an ihre Grenzen. Beim Komplex Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, der zwischen SPD, CDU und Grünen als besonders strittig gilt, verstrickte sich die große Verhandlungsrunde derart in Detaildebatten, dass einige Teilnehmer offenbar nur noch mit Mühe folgen konnten. Wie nach der bis in die Nacht dauernde zwölfstündige Sitzung am Dienstag berichtet wurde, wurde um einzelne Formulierungen bis aufs Messer gestritten.

Plötzlich tauchten Begriffe auf, die einige in der Runde noch nie gehört hatten. Sie fingen erstmal an zu „googeln“. So ging es um den Austrag von „Sickersäften“ in Siloplatten, um „überlaufende Schweißhunde“, was in der Jägersprache spezielle Hunde sind, die das Wild bei der Suche übersehen.

Fach-Arbeitsgruppe verhandelte 47 Stunden

Verantwortlich dafür war die vorab geschaltete Fach-Arbeitsgruppe, die ein gut 20-seitiges Papier vorgelegt hatte. Das sorgte, weil es alle denkbaren Themen in ihrer ganzen Breite darstellte, nicht nur für Irritationen, sondern auch für heftigen Streit hinter verschlossenen Türen. Diese Arbeitsgruppe hatte selbst drei Mal getagt, teils bis in die Nacht, und insgesamt 47 Stunden verhandelt. Wie es hieß, blieben da schon 20 Punkte strittig.

In der großen Verhandlungsrunde – bestehend aus 24 Personen – ging das Ganze der SPD und der CDU zu weit. Die Grünen dagegen, die selbst die Arbeitsgruppe leiteten, verteidigten das Vorgehen. Am Ende wurde – anders als bislang – jeder einzelne Punkt noch einmal aufgerufen und diskutiert. Dabei wurden die Gegensätzlichkeiten deutlich, aber auch immer eine Einigung ins Auge gefasst. Was am Ende noch stehen blieb und was nicht, soll nun eine Dreier-Runde – einer aus jeder Partei – in redaktioneller Arbeit ausfechten. Ihr Job ist es, das Papier nachzubessern und Überflüssiges auszusieben.

Kompromisse wurden nicht kommuniziert

Vieles blieb also offen, was vielleicht erklärt, warum die drei Verhandlungsführer eine Stunde vor Mitternacht eher wortkarg und einsilbig blieben und sich in Allgemeinplätzen ausließen, als sie die Ergebnisse präsentieren sollten. So teilte SPD-Regierungschef Dietmar Woidke mit, dass die Landesgartenschauen weiter fortgesetzt würden, was aber längst bekannt war. Zugleich gab es erzielte Kompromisse, die aber offenbar nicht kommuniziert werden sollten. Die grüne „Teamchefin“ Ursula Nonnemacher wirkte fast trotzig, als sie im Foyer des Tagungshotels sagte: „Ich werde, bevor wir die Details abgesegnet haben, keine weitere Stellungnahme abgeben.“

Das betrifft vor allem die „Eckpunkte“ für den von den künftigen Koalitionären vereinbarten „Klimaplan“. Der soll konkrete Ziele für die Bereiche Energie, Wohnen und Verkehr enthalten, aber auch für die Landwirtschaft, den Landschaftswasserhaushalt, den Waldumbau und die Moorrevitalisierung. Dazu kommt ein Bekenntnis zu den Pariser Klimaschutzabkommen. Statt des Klimaplans wollten die Grünen ursprünglich ein weit verbindlicheres neues Klimaschutzgesetz des Landes, doch das mussten sie schon in den Sondierungen aufgeben.

Halbierung des Pestizid-Einsatzes bis 2030

Einen Kompromiss gab es beim künftigen Einsatz von Pestiziden. Die Koalitionäre verständigten sich auf eine Halbierung des Einsatzes von „chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln“ bis zum Jahr 2030. Auf eine eigene Regelung im Umgang mit Wölfen wird verzichtet. Das Bundesgesetz soll abgewartet werden. In den Sondierungsverhandlungen hatten sich die drei Parteien bereits darauf geeinigt, dass Problemwölfe, die Weidetiere reißen, abgeschossen werden dürfen.

Außerdem werde eine klimaverträgliche, naturnahe Landwirtschaft angestrebt. Erarbeitet werden soll ein Aktionsplan für den Ausbau des Ökolandbaus. Überdies gibt es ein Bekenntnis der Koalition zur Artenvielfalt.

Die Koalition einigte sich auch darauf, ein Gesetz zu erarbeiten, um den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und Betrieben durch branchenfremde Investoren zu erschweren.

Der Kenia-Fahrplan Noch zwei umfassende Rundenstehen vor der großen Verhandlungsgruppe. Am heutigen Mittwochgeht es um den Komplex Wirtschaft/Energie/Infrastruktur und am Donnerstag um Haushalt und Finanzen. Verhandelt wirdanschließend in kleineren Runden. Der fertige Koalitionsvertrag, der laut Verhandler nicht mehr als 100 Seiten haben soll, wird für Ende nächster Woche erwartet.

Von Igor Göldner