Brandenburg: Krankenhäuser müssen keine Betten für Corona-Patienten mehr freihalten

In Brandenburg tritt die Regelung von Freihaltekapazitäten in Krankenhäusern außer Kraft. Das teilte das Gesundheitsministerium Brandenburg am Sonntagmorgen mit. Damit sind die Kliniken ab dem 1. Juni 2021 nicht mehr dazu verpflichtet, extra Betten für die stationäre Versorgung von Corona-Patienten freizuhalten. Dieser Schritt geschehe angesichts der sinkenden Zahlen an Covid-19-Infektionen im Land.

„Die Lage auf den Intensivstationen hat sich mittlerweile wieder entspannt. Die Gesamtzahl der Patientinnen und Patienten, die wegen Covid-19 stationär versorgt werden müssen, ist erfreulicherweise rückläufig“, erklärte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. „Damit ist auch der Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten für die Covid-19-Versorgung zurückgegangen.“ Angesichts dieser Lage sei eine Bettenreserve nicht mehr erforderlich.

„Der Bedarf an Bettenkapazitäten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten ohne Covid-19 ist hoch. Es ist deshalb wichtig, dass die Krankenhäuser jetzt wieder zur Regelversorgung übergehen und mehr planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe durchführen können“, so Ranft weiter.

Aussetzung auf unbestimmte Zeit

Seit dem 29. März mussten Krankenhäuser in Brandenburg mindestens 20 Prozent der betreibbaren Krankenhausbetten auf den Normalstationen und 30 Prozent der intensivmedizinischen Betten mit Beatmungsmöglichkeit für die Versorgung von Corona-Patienten freihalten.

Die Aufhebung dieser Regelung erfolge laut Mitteilung auf unbestimmte Zeit.

