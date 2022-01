Potsdam

Im zweiten Corona-Jahr 2021 sind die Krankschreibungen von Beschäftigten laut einer Analyse der Techniker Krankenkasse (TK) auf einen Tiefstand gesunken. Wie die Auswertung nach Daten der eigenen Versicherten ergab, war der Krankenstand im vergangenen Jahr mit 3,97 Prozent so niedrig wie seit acht Jahren nicht mehr. Das sei nochmal ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum ersten Coronajahr 2020 mit einem Krankenstand von 4,13 Prozent gewesen, teilte die Kasse mit. Im Schnitt kam jede Erwerbsperson auf 14,5 Fehltage. Im Jahr 2020 waren es demnach 15,1 Tage gewesen, 2019 noch 15,4 Tage und 2018 noch 15,5 Tage. Die Zahl der Krankschreibungen wegen einer Covid-19-Diagnose stieg aber im vergangenen Jahr auf 37.625 nach 26.833 im ersten Corona-Jahr 2020.

Deutlich häufiger krankgeschrieben waren die Brandenburger. Aber auch hier ging die Zahl der Krankschreibungen deutlich zurück – nämlich um 4,3 Prozent gegenüber 2020. Damals lagen die Krankentage pro Versichertem bei durchschnittlich 19,1 Tagen, 2021 waren es 18,3 Tage. Der Krankenstand sank von 5,2 auf 5 Prozent.

Wenn man nur die Berufstätigen betrachtet, die krankgeschrieben waren, fehlten in Brandenburg im Durchschnitt 16 Tage am Arbeitsplatz – fast genau so lange wie ein Jahr zuvor (2020: 16,1 Tage), aber länger als im Bundesdurchschnitt, wo eine AU-Bescheinigung im Schnitt nur für 15,4 Tage ausgestellt wurde.

Weniger Erkältungen wegen Maskenpflicht

Kassenchef Jens Baas sagte, Hauptgrund für den generellen Rückgang der Fehlzeiten seien deutlich weniger Krankmeldungen aufgrund von Erkältungskrankheiten. Dies zeige, dass die Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor sehr wirksam seien.

Deutlich seltener diagnostiziert wurden Atemwegserkrankungen: Hier wurden 2021 bei Brandenburgern knapp 2,6 Krankheitstage je Versichertenjahr verzeichnet – ein Minus um 20,5 Prozent.

Bundesweit waren Erkältungen mit 1,6 Krankheitstagen allerdings deutlich seltener. Auch Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, also zum Beispiel Rückenbeschwerden, nahmen im vergangenen Jahr ab – um 2,7 Prozent auf 3,3 Krankheitstage pro Versicherungsjahr.

Leicht angestiegen um 0,5 Prozent sind dagegen psychische Diagnosen. Die Zunahme von psychischen Erkrankungen wie etwa Depressionen seien allerdings schon seit 2017 – also vor Beginn der Covid-19-Pandemie – zu beobachten, teilte die Kasse mit.

In Brandenburg hat die Techniker rund 315.000 Mitglieder, darunter 155.000 Erwerbstätige.

Von MAZ-Online/gel