Potsdam

Brandenburger Eltern, deren Kinder wegen der Corona-Pandemie gar nicht oder nur teilweise in den Kitas betreut werden, sollen keine Beiträge mehr zahlen. „Wir wollen die Eltern von den Beiträgen entlasten, die keinen Anspruch auf Notbetreuung ihres Kindes bei einer Schließung der Kita haben“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Mittwoch. „Oder die dem Appell der Landesregierung folgen, zur Reduzierung des Infektionsgeschehens ihr Kind selbst zu betreuen.“

Regelung gilt rückwirkend zum 1. Januar

Dies solle auch für die Eltern gelten, die ihr Kind nur bis höchstens 50 Prozent der vertraglich vereinbarten Betreuungsleistung in die Kita gebracht haben, teilte das Ministerium mit. Die Regelung soll rückwirkend zum 1. Januar gelten. Daher seien die Kita-Träger gebeten, die konkreten Absprachen mit den Eltern für den Januar schriftlich vorzuhalten.

Transferleistungsempfänger, Geringverdienende und Eltern von Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung sind jetzt schon von den Beträgen befreit. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich nach bisheriger Kalkulation auf bis zu 15 Millionen Euro pro Monat und sollen aus dem Rettungsschirm des Landes zur Verfügung gestellt werden. Der Finanzausschuss des Landtags muss der Förderung noch zustimmen.

Weiterhin unklar, ob Kitas geöffnet bleiben

Am Dienstag haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass die Kitas geschlossen bleiben sollen. Abzuwarten bleibt, ob das Land Brandenburg hier mitgeht. Bisher ging Brandenburg einen Sonderweg und ließ die Kitas offen. Ob es dabei bleibt, wird die neue Eindämmungsverordnung zeigen, die das Land am Donnerstag beschließen will.

Von MAZonline