Potsdam

Die Brandenburger CDU hat keine Ambitionen, sich vom ehemaligen Verfassungschutz-Chef Hans-Georg Maaßen in der heißen Phase des Wahlkampfs unterstützen zu lassen. Steeven Bretz, der Generalsekretär der Landespartei, betonte auf MAZ-Anfrage: „Von Seiten der Landes-CDU sind keine Termine mit Herrn Maaßen geplant gewesen, und es wird auch bis zum Wahltag keine Termine geben.“

Das CDU-Mitglied Maaßen hatte am Wochenende angekündigt, sich auf Bitte von Ministerpräsident Michael Kretschmer aus dem Wahlkampf in Sachsen zurückzuziehen. Zugleich freue er sich darauf, nun der Brandenburger CDU im Kampagnen-Endspurt zu helfen. Steeven Bretz stellte klar, was er von diesem Hilfsangebot hält: „Ich teile die Einschätzung von Friedrich Merz, dass Maaßen uns durch seine Auftritte eher schadet.“ Merz hatte Maaßens Kritik am Kurs der CDU in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland als destruktiv bezeichnet.

Dem CDU-Landtagskandidaten Jan-Peter Bündig (Wahlkreis 31) ist die Einschätzung von Merz und Bretz offenkundig egal. Er tritt gemeinsam mit Maaßen an diesem Donnerstag um 19 Uhr im Gemeindesaal in Hoppegarten ( Märkisch-Oderland) auf.

Kretschmer hat die Nase voll

Maaßen gehört der 2017 gegründeten „WerteUnion“ an. Sie hat mehr als 2000 Mitglieder, bezeichnet sich selbst als „konservative Gruppierung innerhalb von CDU und CSU“ und erklärt, der Unmut über Angela Merkels Flüchtlingspolitik sei „ein wesentlicher Grund für den Zusammenschluss“ gewesen.

Kritiker werfen der WerteUnion eine mangelnde Abgrenzung zur AfD vor. Das sah am Wochenende auch sein Parteifreund Michael Kretschmer so, nachdem er Maaßen in Sachsen lange hatte gewähren lassen. „Dieser Mann und sein undifferenziertes Gerede haben die Debatte über die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz unnötig verlängert.“

Von Thorsten Keller