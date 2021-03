Potsdam

Um das Eindringen von Extremisten in Landesbehörden zu verhindern, hat das Innenministerium einen detaillierten Eckpunkte-Vorschlag für einen Verfassungstreue-Check vorgelegt. Ihm sollen alle Beamten-Anwärter unterzogen werden. Außerdem könnte die verfassungsmäßige Zuverlässigkeit laut der Berichtsvorlage des Ministeriums ans Parlament bei Lebenszeitbeamten in einer Reihe führender Positionen überprüft werden.

In beiden Fällen schlägt das Innenressort eine Regelabfrage der Datenbanken der deutschen Verfassungsschutzbehörden (Massendatenverfahren) vor – ohne Einwilligung der Betroffenen und ohne konkreten Anlass.

Landtag erteilte Prüfauftrag – im Kampf gegen Radikale

Der Landtag hatte vergangenes Jahr der Regierung einen Prüfauftrag erteilt. Dazu hat das Ministerium jetzt den verlangten Bericht verfasst und am Dienstag an den Landtag übergeben. Jetzt muss sich die Koalition verständigen, in welcher Form sie den Verfassungstreue-Check ins Landesbeamtengesetz einarbeitet. Das Projekt ist umstritten, denn es stellt einen erheblichen Eingriff ins Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar.

Es bestehe die Gefahr, dass Feinde der staatlichen Ordnung die „Beamtenschaft unterwandern wollen“, heißt es in einem Vorschlag zur Änderung des Landesbeamtengesetzes. Ausdrücklich erwähnt das Ministerium in seinem Entwurf eine „zunehmende Entgrenzung des Rechtsextremismus“. Die „zunehmende Radikalisierung in Teilen der Gesellschaft“ lasse befürchten, dass sich Beamte trotz ihres Eides auf den demokratischen Rechtsstaat „unerkannt von den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung entfernt haben“.

Karriereknick für Extremisten

Bewerber, bei denen eine solche Datenbankabfrage Treffer ergäbe, hätten – so die Idee hinter der Novelle - mit Konsequenzen zu rechnen. Allerdings betont man beim Innenministerium, dass nach dem aktuellen Vorschlag allein die einstellende Landesbehörde entscheiden müsste, wie sie die Erkenntnisse wertet.

In Brandenburg würden zum Beispiel Mitglieder des in Cottbus und Umgebung tätigen Vereins Zukunft Heimat bei einer Verfassungstreue-Prüfung auffallen. Denn der Verfassungsschutz hat den Verein 2020 als „erwiesene rechtsextremistische Bestrebung“ eingeordnet und als „Beobachtungsobjekt“ klassifiziert. Vereinschef ist der Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt. Eine einfache AfD-Mitgliedschaft reicht nach derzeitigem Stand nicht aus, um in den Datenbanken der Nachrichtendienste gespeichert zu werden.

Das Innenministerium stellt klar, die Regelabfrage solle nur als „letztes Kriterium“ erfolgen, wenn ansonsten der Einstellung der Bewerber nichts mehr im Weg stehe.

Alle Beamten-Gruppen sollen geprüft werden

Bemerkenswert an dem Vorschlag ist die Einbeziehung aller Beamtengruppen. So würden nicht nur Polizisten überprüft oder Beamte mit Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen, sondern zum Beispiel auch Lehrer. Beamte seien in besonderem Maße der staatlichen Ordnung verpflichtet, betont der Bericht. Bei bestehenden Beamtenverhältnissen sollten „aus Gründen der Verhältnismäßigkeit“ nur bestimmte Gruppen erfasst werden: politische Beamte, Behördenleiter, Landesbetriebs-Chefs und sonstige Beamte mit einer Besoldungsgruppe von mindestens A9. Das entspricht den Regelungen des Stasi-Unterlagengesetzes.

Der Deutsche Beamtenbund signalisierte auf MAZ-Anfrage keinen größeren Widerstand gegen eine Überprüfung der Anwärter auf ein Beamtenverhältnis. Bei den Beförderungsposten werde es aber „eine Debatte geben, wer gemeint ist“, sagte Beamtenbund-Chef Ralf Roggenbuck.

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster, erklärte, es müsse bei Neueinstellungen das Prinzip gelten: „Alle oder keiner.“ Der ganze Öffentliche Dienst müsse gleich behandelt werden – eben auch Lehrer, Richter und Staatsanwälte. Es dürfe „zu keiner Stigmatisierung der Polizei kommen“, so Schuster. Deshalb begrüße die GdP den breiteren Ansatz im aktuellen Vorschlag aus dem Innenministerium – bei „allen Bedenken“ hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des generellen Checks. Eine Neuregelung der Überprüfung von Führungsposten dagegen sei überflüssig und werde von der GdP „rigoros abgelehnt“, sagt Schuster. Für diese Leitungsebene gebe es bereits eine ausreichende Sicherheitsüberprüfung.

Wegen der zu erwartenden Diskussionen und einer möglichen rechtlichen Überprüfungen werde das Gesetz wohl „frühestens 2022 – wenn überhaupt – in Kraft treten“, prognostiziert Schuster.

Lehrergewerkschaft wittert Aktionismus

Ablehnung kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. „Diese Fälle werden in Größenordnung vor den Verwaltungsgerichten landen“, warnt der Brandenburger Chef der Lehrergewerkschaft, Günther Fuchs. Das Land stelle pro Jahr 1600 bis 1800 Lehrkräfte ein. Der angestrebte Verfassungstreue-Check „ist aus Aktionismus geboren und soll suggerieren, man habe eine Lösung“ für das gesellschaftliche Problem des Extremismus, äußerte Fuchs auf Anfrage. Radikalismus habe nichts zu suchen im Staatsdienst, aber schon heute sei das Arbeits- und Dienstrecht geeignet, Extremisten aus den Schulen zu entfernen. Der Verfassungstreue-Check arbeite lediglich mit einer Prognose, geboten seien aber Einzelfallprüfungen in konkreten Verdachtsfällen.

Brandenburg wäre mit einem solchen Check Vorreiter in Deutschland. In den vergangenen Jahren hatte es im Märkischen wiederholt Vorfälle mit radikalisierten Staatsdienern gegeben. So hatte eine Geschichtslehrerin aus Falkensee (Havelland) bei Hygiene-Demos mitgemacht, in Rathenow (Havelland) outete sich ein Schulleiter als Reichsbürger, während ein Lehrer in Hennigsdorf mit Runen und SS-Spruch auf dem bloßen Oberkörper auf einem Schulfest auffiel. Er wurde von der Schule abgezogen.

Zwei Polizisten waren außerdem Mitglieder des Vereins Uniter, der beim Verfassungsschutz als Prüffall wegen Anknüpfungspunkten zu rechten Organisationen geführt wird, ein Beamter war sogar Ausbilder an der Polizeihochschule. Für Empörung sorgten außerdem neun Bereitschaftspolizisten, die bei Cottbus vor einem rechtsextrem motivierten Graffito für ein Foto posierten. Ein bekennender Neonazi und Hass-Musiker aus Brandenburg schaffte es in Franken sogar ins Richteramt.

Von Ulrich Wangemann