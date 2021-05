Potsdam

Das Wetter bessert sich, ebenso wie die Inzidenzwerte in Brandenburg. Für das Bundesland sind Corona-Lockerungen geplant. Die Außengastronomie könnte deshalb am Pfingstwochenende in Teilen Brandenburgs schon wieder geöffnet werden, auch Camping könnte wieder möglich sein. Entsprechende Pläne hat die Landesregierung gefasst, wie aus einem Papier hervorgeht, das der MAZ vorliegt. Zuerst hatte die „BZ“ darüber berichtet. Das Kabinett wird sich am Dienstag mit den Lockerungen befassen, die in den Gebieten gelten könnten, in denen die „Bundes-Notbremse“ nicht oder nicht mehr greift. Doch wie könnten die konkret aussehen?

Ab wann könnten die Regelungen gelten?

Die neuen Regelungen sollen ab dem 22. Mai gelten, allerdings stehe dieses Datum noch nicht endgültig fest.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wann dürften Biergärten, Restaurants und Cafés wieder öffnen?

Dem Entwurf zufolge sollen Gaststätten im Außenbereich öffnen können, wenn in den Kreisen die Inzidenz seit fünf Tagen unter dem Wert von 100 liegt. Gaststätten sollen demnach auf der Terrasse ihre Gäste bewirten können, wenn eine Anmeldung vorliegt sowie ein Testnachweis und der Abstand zwischen den Tischen gewahrt werden kann. Maximal sollen zwei Haushalte pro Tisch erlaubt sein.

Darf ich dann wieder in Ferienwohnungen übernachten?

Laut dem Papier sollen auch Übernachtungen in Ferienwohnungen und Ferienhäusern erlaubt sein. Hier gilt die Obergrenze von zwei Haushalten und eine Testnachweis-Pflicht.

Ist Camping ab Pfingsten wieder erlaubt?

Auch Übernachtungen auf Campingplätzen und Charterbooten, die über eine eigene Sanitäranlage verfügen, sollen laut Entwurf wieder erlaubt sein. Auch hier soll die Obergrenze von zwei Haushalten und eine Testnachweis-Pflicht gelten.

Werden Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge ab Pfingsten wieder erlaubt sein?

Lockerungen soll es laut Entwurf auch für touristische Stadtrundfahrten sowie Schiffsausflüge geben, sofern sich die Sitzplätze unter freiem Himmel befinden, die Besucher Schutzmasken tragen und einen Test nachweisen können.

Darf ich wieder Hallensport betreiben?

Dem Entwurf zufolge soll unter strengen Auflagen kontaktloser Individualsport in Hallen erlaubt sein (erforderlich: Testpflicht, Hygienekonzept, Abstand und Lüften).

Was ist mit Fitnessstudios?

Fitnessstudios sollen laut Entwurf geschlossen bleiben.

Was ist mit Mannschaftssport wie Fußball?

In Außenanlagen soll Individualsport wieder ohne Personenbegrenzung möglich sein, Umkleiden bleiben aber geschlossen. Mannschaftssport unter freiem Himmel darf betrieben werden, sofern maximal zehn Personen teilnehmen und diese je einen Test vorlegen können. Freizeitparks dürfen öffnen.

Darf ich wieder ins Theater, ins Kino oder auf Konzerte?

Theater, Konzerte und Kinoaufführungen unter freiem Himmel sind laut dem Änderungsvorschlag für maximal 100 Teilnehmer erlaubt, sofern diese sich vorher haben testen lassen.

Dürfen Hochschulen wieder öffnen?

Präsenzunterricht an Hochschulen, Musik-, Kunst-, Fahr-, Flug-, Segel- und Volkshochschulen kann wieder ohne Personenbegrenzung stattfinden. Allerdings müssen Masken getragen werden und es gilt eine Testpflicht.

Was ist mit Fahrschulen?

Auch Präsenzunterricht in Fahrschulen soll wieder möglich werden. Auch hier gilt: Masken- und Testpflicht.

Von Ulrich Wangemann