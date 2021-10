Templin-Ahrensdorf

Das Sturmtief „Ignatz“ hat in der Uckermark ein Unglück mit schwerwiegenden Folgen verursacht. Eine Regionalbahn musste nahe Templin aufgrund eines umgestürzten Baumes auf den Schienen stoppen, woraufhin der Lokführer ausstieg, um den Baum zu entfernen.

Lokführer von zweitem Baum begraben

In diesem Moment erfasste eine Böe einen zweiten Baum, riss diesen um, so dass der Baum auf den Mann stürzte und ihn unter sich begrub. Ein Kollege und ein Fahrgast eilten zur Hilfe, zogen den Mann unter dem Baum hervor und brachten ihn in den Zug, wo Erste Hilfe geleistet wurde.

Zahlreiche Rettungskräfte rückten an, auch ein Hubschrauber war vor Ort. Der Lokführer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in eine Klinik nach Berlin gefahren. Aufgrund des Vorfalls musste die Bahnstrecke gesperrt werden.

Von NonstopNews