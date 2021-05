Potsdam

Die Landesregierung stellt sich auf etwas höhere Steuereinnahmen ein, als im November 2020 prognostiziert worden war. Das gab Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Das sei das Ergebnis der am Mittwoch zu Ende gegangenen regulären Mai-Steuerschätzung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte die Ergebnisse am Nachmittag in Berlin vorgestellt.

Genaue Zahlen für Brandenburg soll es am Dienstag kommender Woche geben. Die Mai-Steuerschätzung wird dann dem Landeskabinett vorgestellt. In den detaillierten Ausführungen werden laut Finanzministerium auch Angaben zu den Auswirkungen der jüngsten Prognose auf die künftige Finanzlage der Kommunen im Land enthalten.

Einbruch nicht so tief wie erwartet

Zwar liegen die Einnahmen noch weit unter dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie. Jedoch sagt Lange: „Für dieses und die kommenden Jahre können wir gegenüber der Einschätzung vom November 2020 für Brandenburg mit leicht verbesserten Einnahmen rechnen.“ Grund für diese aller Wahrscheinlichkeit nach „leicht positive Entwicklung“ sei vor allem die Tatsache, dass der Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nicht ganz so stark ausgefallen sei wie noch nach der letzten Schätzung im November erwartet“, führte die Ministerin aus.

Wachstum könnte bei 3,6 Prozent liegen

In ihrer Frühjahrsprojektion erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2021 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 3,5 Prozent. Im Jahr 2022 soll sich den Erwartungen zufolge die Erholung mit real 3,6 Prozent Zuwachs fortsetzen. Diese Annahmen zum Wachstum wurden zwar insbesondere für das Jahr 2021 im Vergleich zum November 2020 deutlicher nach unten korrigiert. Allerdings fiel der Einbruch des BIP im Jahr 2020 nicht ganz so drastisch aus, wie ursprünglich erwartet.

Wegen der anhaltenden Corona-Krise müssen Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr mit 2,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im November erwartet. Die Steuerschätzer gehen aber davon aus, dass der Staat rund 33,8 Milliarden Euro mehr einnehmen wird als im Krisenjahr 2020.

Ministerin: Einnahmen deutlich unter denen vor Corona

Brandenburgs Finanzministerin lange stellte vorsorglich fest: „Aus der Steuerschätzung entstehen keine zusätzlichen finanziellen Spielräume.“ Die Regierung müsse „nach wie vor mit deutlich geringeren Einnahmen als vor Beginn der Corona-Krise rechnen“, so Lange.

Die Zahlen sind auch deshalb von einigem Interesse, weil die Landesregierung gerade einen Nachtragshaushalt in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro geschnürt hat. Er soll zur Bewältigung der Corona-Folgen dienen. Damit steigt die Neuverschuldung des Landes von 2,7 auf 3,2 Milliarden Euro. Damit beträgt das jährliche Ausgabevolumen des Landes 16 Milliarden Euro.

Von Ulrich Wangemann