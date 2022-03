Berlin/Potsdam

Auch in Brandenburg gilt weiterhin 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr. Nur Getestete, Genesene und Geimpfte dürfen Bus und Bahn nutzen. Bei Fahrtantritt darf der Test höchstens 24 Stunden alt sein. Das Gleiche gilt für Fähren und Inlandsflüge.

Und auch wenn ab dem 3. April 2022 in Brandenburg die Maske im Einzelhandel und in Schulen nicht mehr getragen werden muss, bleibt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln weiter bestehen – allerdings müssen an Haltestellen und Bahnhöfen nur noch bis einschließlich 2. April Masken getragen werden. Danach gilt die Maskenpflicht nur noch in den Verkehrsmitteln.

Alle Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Für Kinder bis 14 Jahren reicht eine medizinische Maske oder eine andere Mund-Nasen-Bedeckung, wenn professionelle Masken zu groß sind und nicht gut passen. Kinder bis zu sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So setzt die DB die 3G-Regel um

Die Deutsche Bahn führt Kontrollen der 3G-Regel durch. Diese werden stichprobenartig vom Sicherheits- und Kontrollpersonal durchgeführt.

Kontrolliert werde dabei nur während der Fahrt und nicht etwa beim Einstieg. Die 3G-Regel gelte nur für die Züge, nicht für Bahnhöfe und Bahnsteige. Wer im Zug keinen Nachweis vorweist, muss am nächsten Halt aussteigen. Dort können die Kontrolleure auch die Bundespolizei um Unterstützung bitten.

Von MAZonline/RND