Potsdam

Auch in Brandenburg wird es ab dem 3. April in vielen Bereichen erlaubt sein, sich ohne Maske zu bewegen – wie etwa an Schulen oder im Einzelhandel. Und das zu einem Zeitpunkt, bei dem wohl fast jeder jemanden kennt, der gerade Corona hat oder jüngst genesen ist. Ist es dann sinnvoll, die Corona-Regeln so weit zu lockern? Die MAZ-Autoren Rüdiger Braun und Torsten Gellner sind unterschiedlicher Ansicht.

Torsten Gellner: Die Corona-Lockerungen sind vertretbar

Die Masken fallen, endlich. Es war an der Zeit, dass vor allem die Schülerinnen und Schüler nicht mehr den ganzen Tag damit im Unterricht sitzen müssen. Natürlich sind Masken nicht sinnlos, wie Schwurbler gerne fantasieren, sondern ein Schutzinstrument mit gutem Kosten-Nutzenverhältnis. Der Aufwand ist gering, der Effekt groß, wie nicht nur die ausgebliebenen Erkältungswellen zeigen.

Aber gerade in Schulen hat die Maskenpflicht zuletzt wenig gebracht. Die Inzidenzen sind trotzdem in den jüngeren Altersgruppen regelrecht explodiert. War auch irgendwie logisch: Vormittags mit Maske im Unterricht, nachmittags beim Toben und Spielen dann ohne.

Die Inzidenz taugt nichts mehr

Aber auch in den übrigen Bereichen kann man locker lassen, ohne hysterisch zu werden. Der Schwenk hin zu einem Minimalschutz wirkt nur unangebracht, wenn man auf die bekannten täglichen Kennziffern und Quoten starrt, ohne diese neu einzuordnen.

Dass die Inzidenz nicht mehr viel taugt, zeigt sich schon daran, dass sie nicht mehr von den Gesundheitsämtern täglich aktualisiert wird. Die hohen Werte mögen horrend erscheinen, die Lage dahinter ist es nicht mehr. Die vor Weihnachten noch vorherrschende Delta-Variante war weitaus weniger ansteckend, aber viel gefährlicher als nun Omikron samt Subtyp.

Hospitalisierungsrate verzerrt die Realität

Die Krankenhäuser sind noch immer belastet, keine Frage, vor allem aber durch Personalausfälle und nicht weil reihenweise Corona-Fälle eingeliefert werden. Die Infektionszahlen (mit immenser Dunkelziffer gar nicht erst gemeldeter Fälle) schlagen sich seit Monaten eben nicht in ebenso hohen Hospitalisierungszahlen nieder. Wenn jetzt nicht noch eine viel schlimmere Variante um die Ecke kommt, droht keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr.

Die Mehrzahl der Covid-Fälle in den Krankenhäusern muss nicht wegen Corona behandelt werden, sondern mit. Die Patienten sind halt zufällig – wie so viele derzeit – auch an Corona erkrankt. Deswegen verzerrt die Hospitalisierungsinzidenz die tatsächliche Lage, lässt Corona schlimmer erschienen, als es derzeit ist.

Nie war der Satz richtiger und wichtiger: Wir müssen lernen, mit dem Virus umzugehen. Und das bedeutet, dass wir zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Und dazu gehört auch die Erkenntnis: Niemandem ist es verboten, auch weiterhin eine Maske zu tragen, wenn er einkaufen geht, im Theater sitzt oder seine Oma besucht.

Rüdiger Braun: Die Corona-Lockerungen sind ein dummer Fehler

Der Freedom-Day steht vor der Haustür, leider ist er kein April-Scherz: Ab 3. April fallen fast alle Corona-Beschränkungen weg, die Maskenpflicht weitegehend ebenso wie Zugangsbeschränkungen bei Veranstaltungen oder im Restaurant.

Die Lockerungen bei hohen Inzidenzen und Krankmeldungen auf Rekordniveau lassen die bisherigen Corona-Maßnahmen im Rückblick als Willkür erscheinen. Wenn ich bei einer Inzidenz von fast 1300 fast alle Maßnahmen fahren lasse und keine Eile für eine Hotspot-Regelung sehe – wozu war dann eigentlich der ganze Aufwand der vergangenen Jahre gut? Weihnachten war die Inzidenz nur halb so hoch und die Impfquote nicht weitaus niedriger – die Beschränkungen aber wesentlich massiver.

1500 Corona-Tote in einer Woche können uns nicht kalt lassen

Ist Corona seit der Omikron-Variante also doch nur so etwas wie eine harmlose Grippe? Querdenker könnten sich, wenn sie alleine auf die immer wieder als Messlatte propagierte und täglich veröffentlichten Inzidenzen schauen, im Recht fühlen. Aber 1528 Covid-Tote in Deutschland allein in der vergangenen Woche – laut Statistik – zeigen, dass Corona keine Grippe ist.

Dass im Bund die Sozialdemokraten und die Grünen wegen des Koalitionsfriedens der freiheitliebenden FDP bundesweite Corona-Regeln zum Opfer bringen mussten – geschenkt! Dass aber Brandenburg mit seiner älteren Bevölkerung und der katastrophal schlechten Impfquote hier mitzieht und eine Hotspot-Regel, die mehr als nur einen Basis-Schutz bieten würde, ausschlägt, das muss man nicht verstehen. Darüber kann man sich empören.

Eine Landesregelung wäre möglich

Dafür müsste man im Landtag eine Mehrheit organisieren, und der Koalitionspartner CDU hat schon seit Längerem vor allem auf ein Ende der Maßnahmen gedrängt. Aber: Nur weil man die Maßnahmen abschafft, ist die Pandemie nicht vorbei.

Auch ich sehne mich nach einem Leben ohne Maske, Long-Covid-Gefahr und ständigem Zertifikatevorzeigzwang. Anders als die Querdenker bin ich aber nach wie vor davon überzeugt, dass Sars-CoV-2 ein tückisches Virus ist, auch wenn es inzwischen als Omikron oder BA.1 und BA.2 daherkommt. Egal, wie Brandenburg sich zum Corona-Schutz in den kommenden Wochen positionieren wird: Im Supermarkt und im Bus zum Beispiel werde ich weiterhin die nervige Maske tragen – weil ich finde, dass es vernünftig und noch notwendig ist.

Von Rüdiger Braun und Torsten Gellner