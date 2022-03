Brandenburg: Medien kritisieren fehlenden Zugang zu Gerichten

Potsdam

Die Brandenburger Landespressekonferenz (LPK) hat als Zusammenschluss hauptberuflicher Journalisten den ungehinderten Zugang zu Gerichtsverhandlungen im Land gefordert. Es werde von den Brandenburger Gerichten erwartet, dass Medienvertreter vor allem bei Prozessen von „erheblichem öffentlichen Interesse“ Zugang erhalten, erklärte der LPK-Vorstand am Donnerstag in Potsdam.

Hintergrund ist die am Freitag vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) beginnende Verhandlung um die sogenannte Wasserfassung Eggersdorf (VG 5 K 469/21). Zu diesem Prozess, der den Angaben zufolge erhebliche Auswirkungen auf die Ansiedlung des Tesla-Werks in Grünheide haben könnte, seien aus Corona-Schutzgründen lediglich vier Medienvertreter zugelassen worden, hieß es. Die Plätze seien in einem Losverfahren vergeben worden, an dem sich 13 Medien beteiligten.

„Stellen einen wichtigen Teil der Öffentlichkeit dar“

„Wir erwarten von allen Instanzen der Brandenburger Gerichtsbarkeit, dass bei solchen Verhandlungen auf größere Säle ausgewichen wird“, hieß es weiter: „Unsere Kollegen stellen einen wichtigen Teil der Öffentlichkeit dar.“

Die LPK Brandenburg ist ein Zusammenschluss fest angestellter und freier Journalistinnen und Journalisten, die hauptberuflich für Tages- oder Wochenzeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenagenturen, Rundfunk- oder Fernsehanstalten oder Onlinedienste arbeiten und aus Brandenburg berichten. Der Verein hat rund 90 Mitglieder und organisiert unter anderem Pressekonferenzen und Hintergrundgespräche zu politischen Themen.

Von RND/epd