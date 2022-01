Potsdam

Im vergangenen Jahr sind in Brandenburg fast 330 Tonnen Kampfmittel unter anderem aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und vernichtet worden. Bis Ende November hätten einer vorläufigen Bilanz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für 2021 zufolge rund 522 Hektar Flächen im Bundesland aus dem Kampfmittelverdacht entlassen werden können, teilte das Innenministerium am Montag in Potsdam mit. Für die Beseitigung der Kampfmittel seien insgesamt rund 13 Millionen Euro eingesetzt worden.

Unter den insgesamt rund 328 Tonnen Kampfmitteln befanden sich den Angaben zufolge unter anderem 1.500 Stück Nahkampfmittel, 180 Minen, 23.900 Granaten, 1.100 Brandbomben, 1.300 Sprengbomben über fünf Kilogramm sowie 4.400 Panzerabwehrraketen oder Raketen. Außerdem seien 1.450 Waffen und Waffenteile sowie 467.000 Stück Handwaffenmunition gefunden worden.

Oranienburg weiter Schwerpunkt der Kampfmittelsuche

Ein Schwerpunkt der Kampfmittelsuche war den Angaben zufolge erneut die Stadt Oranienburg. Bundesweit sei keine Region bekannt, in der so konzentriert amerikanische Bomben mit chemisch wirkenden Langzeitzündern abgeworfen wurden, hieß es. Seit 1991 seien in Oranienburg mehr als 200 Großbomben erfolgreich entschärft oder gesprengt worden. Allein für die Kampfmittelbeseitigung in Oranienburg seien im vergangenen Jahr rund 4,3 Millionen Euro aufgewendet worden.

Auf dem als „Bombodrom“ bekannten ehemaligen sowjetischen Truppenübungsplatz Wittstock wurden den Angaben zufolge 2021 bis Ende November 338 Stück Streumunition, 262 Bomben bis 100 Kilogramm sowie 17 Bomben bis 250 Kilogramm geborgen.

