Potsdam

Verstößt der größte Spargelbauer Deutschlands, das Thiermann Unternehmen, gegen das Mindestlohngesetz? Das legt zumindest ein Bericht des deutschen Onlinemediums BuzzFeed News Deutschland nahe. Grundlage der Recherche war ein mehrtägiger Aufenthalt eines polnischen Undercover-Journalisten auf einem Spargelhof des Thiermann Unternehmens in Mötzow (Potsdam-Mittelmark). Das Unternehmen dementiert diese Vorwürfe gegenüber der MAZ.

„Viele der über 1000 Erntehelfer des Familienunternehmens Thiermann kommen seit vielen Jahren, zum Teil seit 20 oder 30 Jahren, immer wieder zu Thiermann, weil sie das Unternehmen als fairen Arbeitgeber schätzen, der für faire Vergütung und gute Arbeitsbedingungen steht“, teilte der Anwalt des Unternehmens am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme mit und betonte, dass sich das Unternehmen „bei der Vergütung der Erntehelfer strikt an die gesetzlichen Vorgaben zum Mindestlohn von 9,50 Brutto pro Stunde“ halte. Darüber hinaus zahle Thiermann seinen Mitarbeitern „Leistungsprämien“, die bei routinierten Arbeitern zu einer Aufstockung ihres Verdienstes führen würden.

Arbeitsrechtler sehen Indizien für Verstöße

Während ihrer Recherche auf dem Spargelhof in Mötzow hatten die Journalisten von BuzzFeed mehrere Hinweise darauf gefunden, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wurde. Auch legen die Recherchen nahe, das viele Saisonarbeiter nach Akkord bezahlt werden, also nach der Menge des geernteten Spargels und nicht pro Stunde. Gesetzlich ist das erlaubt, allerdings nur, wenn dadurch der Mindestlohn nicht untergraben wird.

Dass dies in dem Betrieb der Fall sein soll, legen Interviews mit Saisonarbeitern nahe, die von Nettolöhnen zwischen 6 und 7,50 Euro berichten. Laut dem Berliner Arbeitsrechtsanwalt Sven Jürgens seien das „starke Indizien, dass es sich bei den gezahlten Löhnen um Mindestlohnverstöße handelt“, wie er sagte. „Bei gezahlten Stundenlöhnen zwischen 6 Euro und 7,50 Euro muss der Arbeitgeber schon erklären, warum das so wenig ist.“

Thiermann bestreitet die Verstöße

Die Firma Thiermann bestreitet jegliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz. „Die Betriebe werden mehrmals jährlich während der Saison vom Zoll unangemeldet überprüft. Bisher gab und gibt es keine Beanstandungen“, hieß es in der schriftlichen Stellungnahme. Ebenso würden regelmäßig Sozialversicherungsprüfungen und Lohnsteuerprüfungen durchgeführt. Auch hier gebe es keinerlei Beanstandungen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht das Verhalten des Unternehmens kritisch. Mehrmals seien Betriebe der Firma in den letzten Jahren auffällig geworden, sagt Philipp Schwertmann, Fachsbereichsleiter der Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), gegenüber der MAZ. 2019 machte der RBB einen Fall öffentlich, wonach ukrainische Studierende als „Praktikanten“ arbeiteten. In Wahrheit sollen sie aber die gleiche Arbeit verrichtet haben wie andere Saisonarbeiter. Der Vorwurf damals: Thiermann wolle den Lohn drücken. Auch diesen Fall dementierte die Firma.

DGB: Thiermann ist kein Einzelfall

Die Thiermann Firma sei kein Einzelfall in Brandenburg, meint Schwertmann. „Das ist ein systematisches Problem.“ Beispielsweise seien in manchen Betrieben die Kosten für Unterkunft und Verpflegung so hoch, dass sie die Einnahmen der Helfer überstiegen: „Am Ende bleibt nichts übrig.“

Dass die Saisonarbeiter immer wieder Opfer von arbeitsrechtlichen Verstößen würden, liege vor allem an den Arbeitsbedingungen in den Betrieben, sagte Schwertmann „Die Saisonarbeiter sind total isoliert und damit den Arbeitgebern ausgeliefert.“

Die meisten verfügten weder über Deutschkenntnisse noch über Informationen über ihre Rechte als Arbeitnehmer. Ein Umstand, der politische und strukturelle Lösungen erfordere, fordert der Gewerkschafter. „Anstatt die rechtlichen Rahmen herunterzufahren, sind es gerade diese Arbeiter, die vermehrt Schutz benötigen“.

Im April hatte die Bundesregierung eine Ausweitung der 70-Tage-Regelung für Erntehelferinnen beschlossen. Damit können Saisonarbeiter nun 102 Tage sozialversicherungsfrei auf deutschen Feldern arbeiten. Während landwirtschaftliche Betriebe und Agrarverbände diese Neuregelung begrüßen, kritisiert der DGB die Reform als „beispiellose Aushöhlung des Sozialstaats.“

In Brandenburg wird seit Anfang April auf rund 4000 Hektar Spargel gestochen. Dafür sind nach Angaben des Beelitzer Spargelvereins rund 6000 Saisonarbeitende nötig. Laut dem Verein müssen sich die Helfer wöchentlich auf das Coronavirus testen. Offiziell endet die Saison am 24. Juni.

Von Gesa Steeger