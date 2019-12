Woidke begrüßt Nachbessern am Klimapaket: „Pendler werden weiter entlastet“

Potsdam/Berlin

Nun gibt es doch noch kurz vor Weihnachten eine Klimaschutz-Bescherung: Bund und Länder haben sich auf Nachbesserungen am Klimapaket der Bundesregierung geeinigt. Der CO2-Preis beim Heizen und Tanken soll deutlich höher werden. Im Gegenzug sind Entlastungen für Pendler und beim Strompreis geplant. Damit ist auch der Weg frei für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr Anfang 2020. Für Steuerausfälle sollen die Länder mehr Geld vom Bund bekommen.

In Brandenburg haben Landesregierung, aber auch die Grünen die Einigung begrüßt. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), der auch Bundesratspräsident ist, sagte am Montag der MAZ: „Für uns im Flächenland Brandenburg ist auch wichtig, dass mit einer nochmaligen Erhöhung der Pendlerpauschale die Pendler entlastet werden.“ Zusätzliche Einnahmen würden genutzt, um Stromnebenkosten zu senken. Das verhandelte Klimapaket sei wichtig, die eingesetzte Arbeitsgruppe habe den Klimaschutz mit den zu erwartenden Belastungen in einen guten Ausgleich gebracht, betonte Woidke.

Länder müssen Entwurf am Freitag zustimmen

Die Grünen im Landtag Brandenburg begrüßten ebenso die Einigung und sprachen von einem „wichtigen Schritt in die richtige Richtung“. Die umweltpolitische Sprecherin der Fraktion, Isabell Hiekel, verwies aber zugleich darauf, dass das gesamte Klimapaket immer noch nicht ausreichend sei und weiter nachgebessert werden müsste. Der CO2-Einstiegspreis sollte 40 Euro betragen und die Bürger sollten mit einem „Energiegeld“ von zunächst 100 Euro entlastet werden, so Hiekel.

Die Länder müssen dem Entwurf am Freitag zustimmen, damit das Gesetz rechtzeitig in Kraft treten kann. Der Bundesrat hatte Teile des Klimapakets der Großen Koalition vorläufig aufgehalten und den Vermittlungsausschuss angerufen.

CO2-Preis liegt 2021 bei 25 Euro pro Tonne

Der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden soll zum 1. Januar 2021 mit 25 Euro pro Tonne starten – bisher war ein Einstiegspreis von 10 Euro vorgesehen. Der Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. Ein Preis von 10 Euro pro Tonne CO2 hätte Benzin um etwa 3 Cent pro Liter verteuert, so Berechnungen von Experten. Ein Einstiegspreis von 25 Euro bedeutet nun, dass Benzin um etwa 7,5 Cent teurer wird.

Um die höheren Treibstoffpreise auszugleichen, wird die steuerliche Pendlerpauschale ab 2021 stärker angehoben als bisher geplant. Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätten können ab dem 21sten Kilometer künftig 38 Cent angesetzt werden. Bisher gelten 30 Cent, im ursprünglichen Klimapaket war eine Anhebung auf 35 Cent geplant.

Potsdamer Institutschef Edenhofer : „Ein mutiger Schritt“

Als einen „mutigen Schritt“ nannte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, die Entscheidung. „Der angepeilte Preispfad könnte den Ausstoß von Treibhausgasen tatsächlich absehbar verringern.“ Der Preis liege nun „in der Nähe dessen, was die Wirtschaftsforschung als ökonomisch wirkungsvoll für das Klimapaket entwickelt hatte“, betonte Edenhofer. Angesichts des „schwachen Ergebnisses beim Weltklimagipfel in Madrid“ sei es gut, dass Deutschland hier seinen Beitrag zur Klimastabilisierung leisten wolle. Sehr wichtig sei dabei auch der geplante Sozialausgleich.

Regelungen zur Windkraft werden entkoppelt

Regelungen zu Windkraftanlagen sollen vom Klimapaket entkoppelt werden. Das geht aus dem Beratungsergebnis einer Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses hervor, wie dpa berichtete. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Möglichkeit eines gesonderten Grundsteuer-Hebesatzrechts für Kommunen mit Windkraftanlagen aus dem Gesetz zum Klimaschutzprogramm 2030 herauszunehmen.

Der Ausbau der Windkraft an Land in Deutschland ist in diesem Jahr fast zum Erliegen gekommen. Grund sind lange Genehmigungsverfahren und viele Klagen. Ziel der Politik ist nun, Verfahren zu beschleunigen und die Akzeptanz zu erhöhen.

Von Igor Göldner und Tim Szent-Ivanyi