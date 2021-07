Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) befürwortet die von der Bundesregierung festgelegte Testpflicht für Reiserückkehrer. „Im vergangenen Sommer gab es keine Testpflicht, wofür wir im Herbst die bittere Quittung bekommen haben. Das darf uns diesmal nicht passieren“, sagte der Regierungschef in einem Interview mit der „Märkischen Oderzeitung“ und der „Lausitzer Rundschau“.

Die Testpflicht sei nötig, um die Infektionsketten möglichst schnell zu erkennen und zu durchbrechen. Seiner Ansicht nach hätte diese „Botschaft“ aber früher kommen müssen, denn das habe Auswirkungen auf Reisepläne. Das hätten er wie auch andere Ministerpräsidenten gefordert.

Strengere Regeln für Reiserückkehrer ab 1. August

Für Rückkehrer aus dem Sommerurlaub greifen ab Sonntag strengere Testpflichten zum Schutz vor einer Corona-Ausbreitung. Alle nicht geimpften Einreisenden nach Deutschland müssen sich nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums künftig testen lassen – egal ob sie mit dem Flugzeug, Auto oder der Bahn kommen. Das Bundeskabinett beschloss die Verordnung, die auch eine neue Einstufung für weltweite Risikogebiete regelt, am Freitag - noch kurz vor dem Ende der großen Ferien in den ersten Bundesländern.

Bei Flugreisenden gebe es klare Bestimmungen, aber bei den anderen Reisenden sei die Überprüfung natürlich schwieriger, sagte Woidke. „Und die letzten 16, 17 Monate haben gezeigt, dass wir nicht alles kontrollieren können. Das ist eine Tatsache. Aber es wird Stichproben geben.“

Quarantäne-Pflicht bei Rückkehr aus bestimmten Urlaubsländern

Bereits seit Dienstag gibt es strengere Regeln für Urlaubsrückkehrer aus den Corona-Hotspots. Spanien und damit auch die beliebte Urlaubsinsel Mallorca zählen beispielsweise aktuell zu den Hochinzidenz-Destinationen. Ungeimpfte, die in solchen Gebieten Urlaub gemacht haben, müssen im Prinzip für 14 Tage in Quarantäne. Das „Freitesten“ ist frühestens fünf Tage nach der Einreise möglich.

Was das Thema Testen angeht, gibt es in Brandenburg auch noch weiteren Grund zur Diskussion: der bevorstehende Schulstart. Wenn in einer Woche in Brandenburg wieder die Schule beginnt, werden sich die Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche einem Corona-Schnelltest unterziehen müssen. Ohne negativen Testnachweis darf niemand das Schulgebäude betreten, egal ob Schüler, Lehrer oder Hausmeister. Ob sogenannte Lolli-Test dabei eingesetzt werden sollen, ist aber noch unklar.

August bringt auch Corona-Lockerungen in Brandenburg

Mit dem 1. August treten auch weitere Corona-Regeln und auch Lockerungen in Brandenburg in Kraft. Diese betreffen beispielsweise die Maskenpflicht an Schulen und Großveranstaltungen.

