Potsdam

Eine Mehrheit von rund zwei Dritteln der Brandenburger (63 Prozent) hält die Einschränkungen des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens durch die Corona-Krise für vertretbar. Hingegen sind 29 Prozent der Brandenburger der Meinung, dass die Beschränkungen zu weit gehen. Darunter sind überdurchschnittlich viele Eltern mit Kindern unter 18 Jahren, Jüngere unter 30 sowie Personen mit einfacher und mittlerer Bildung.

Das geht aus dem aktuellen Brandenburg-Monitor des Meinungsforschungsinstituts pmg – policy matters hervor, das am Dienstag in Potsdam präsentiert wurde. Befragt wurden 1010 Wahlberechtigte im Land vom 16. bis 24. Juni. Die Staatskanzlei hatte die Erhebung in Auftrag gegeben.

Vier von zehn Brandenburger (38 Prozent) sind misstrauisch gegenüber den Informationen der Landesregierung über Corona. Hingegen sind drei Viertel (72 Prozent) mit dem Agieren von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) zufrieden, 28 Prozent kritisieren ihn dafür.

Von Igor Göldner